Montenegro pede apoio a Bruxelas. “Os efeitos desta tempestade serão muito vultuosos, mais do que expectável”

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, reconheceu esta quinta-feira que “os efeitos das tempestade serão muito vultuosos, mais do que o expectável” e adiantou que já entrou em contacto com a Comissão Europeia para procurar formas de financiamento dos apoios que vai dirigir às populações mais afetadas pela depressão Kristin.

“Estamos m contacto com a Comissão Europeia para desenharmos e perspetivarmos formas de financiamento para ajudar as pessoas, as famílias, empresas e entidades públicas a superar este momento. O mais importante é o bem-estar das pessoas e está em marcha todo o processo e apoio para sermos rápidos e céleres”, garantiu durante uma visita a Coimbra, um dos concelhos mais devastados pelo mau tempo, depois de ter passado por Leiria e Ansião.

Em declarações aos jornalistas, partilhou a sua “experiência pessoal”: “Pude sentir no terreno que os efeitos desta tempestade serão muito vultuosos, mais do que o expectável no início, mas também será outra prova de superação que está diante de nós. Todos teremos de colaborar nos próximos dias semanas meses para sairmos daqui mais fortes”.

Sobre a dimensão do impacto, Montenegro indicou que “ainda não é mensurável”, até porque “há um conjunto de atividades económicas que não estão nesta região, mas cujas cadeias de abastecimento” dependem das zonas afetadas pela depressão.

“É prematuro” adiantar valores, insistiu, mas frisou que é “importante” fazer o levantamento “para nos candidatarmos a apoios à escala europeia”. “Estamos a preparar tudo aquilo que é antecipável para as dificuldades que vamos ter nos próximos dias mesmo sem a depressão Kristin”, salientou.

(Notícia em atualização)