Mota-Engil assina contrato de concessão do túnel imerso no Brasil e engorda para 2,2 mil milhões carteira de encomendas no país

A Mota-Engil já assinou o contrato de concessão para a construção do túnel imerso no Brasil, que ligará as cidades de Santos e Guarujá, em São Paulo, e cuja concessão ganhou em setembro do ano passado. Com esta obra, o grupo de construção português soma mais 1,2 mil milhões de euros à sua carteira de encomendas, elevando para 2,2 mil milhões o valor da carteira no Brasil.

“A Mota-Engil informa que, através da sua subsidiária Mota-Engil Latam Portugal assinou o contrato de concessão do projeto de Parceria Público Privada (PPP) para a construção, operação e manutenção do Túnel submerso Santos-Guarajá, no Estado de São Paulo, Brasil, cujo montante de investimento ascende a cerca de 7,8 mil milhões de reais, equivalente a 1,2 mil milhões de euros“, adianta a empresa portuguesa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“O contrato de construção, com a duração de cinco anos, representará um acréscimo na carteira de encomendas da Mota-Engil de cerca de 1.200 milhões de euros, contemplando a construção de um túnel com três faixas em cada sentido, com linha para Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), área dedicada a ciclovia e peões, bem como uma faixa viária que permitirá reduzir para cinco minutos a travessia que anteriormente demorava cerca de uma hora”, explica a empresa.

Contas feitas, a construtora liderada por Carlos Mota dos Santos eleva para cerca de 2,2 mil milhões de euros o valor da sua carteira de encomendas atual no país da América do Sul, um mercado onde a empresa identifica “elevado potencial para o aprofundamento da sua presença e investimento no médio e longo prazo”.

A Mota-Engil ganhou, em setembro, o leilão para a concessão do primeiro túnel imerso do Brasil, por um período de 30 anos. O contrato inclui “a construção do primeiro túnel submerso no Brasil, com cerca de 1,5 quilómetros de extensão total, dos quais 870 metros submersos sob o canal de acesso ao porto de Santos, tendo a concessionária como compensação, após o início da operação, um valor de receita anual fixa equivalente a 436,1 milhões de reais“, refere o comunicado. O contrato prevê ainda, durante o período de operação (25 anos), uma receita adicional estimada em cerca de 2,5 mil milhões de reais.