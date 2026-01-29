Nova lei dos explosivos ameaça ‘dinamitar’ alta velocidade ferroviária

As associações representativas dos setores da pirotecnia e dos explosivos, em conjunto com a indústria extrativa e transformadora, alertaram que a revisão da lei dos explosivos, que está a ser conduzida pelo Governo, ameaça investimentos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e pode comprometer o fornecimento de matérias-primas essenciais a obras como a alta velocidade e outras grandes infraestruturas nacionais.

“A forma como o Governo está a conduzir a revisão do enquadramento legal do setor coloca em risco imediato a atividade económica, o emprego e a execução de investimentos estruturantes financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), podendo comprometer o fornecimento de matérias-primas essenciais a obras como o TGV e outras grandes infraestruturas nacionais”, adiantam a ANEPE, a ANIET, a AP3E e a APIPE, as associações que representam o setor, em comunicado.

No mesmo comunicado, as associações manifestam a sua “profunda preocupação com o facto de o Executivo ter solicitado contributos sobre um documento ferido de fragilidades estruturais graves, técnicas e jurídicas, ao ponto de não ser passível de correção pontual”, argumentando que se trata “de um texto que exige uma reformulação de raiz, incompatível com o calendário imposto pelo Governo”.

As associações criticam, desde logo, o facto de o documento apresentado pelo Governo falhar “na distinção elementar entre o setor pirotécnico e o setor dos explosivos, tratando atividades com naturezas, riscos, cadeias produtivas e regimes de fiscalização distintos como se fossem realidades homogéneas”, uma abordagem que, dizem, “compromete seriamente a eficácia regulatória”.

A eventual entrada em vigor do documento apresentado pelo Governo poderá conduzir à paralisação efetiva de várias atividades económicas críticas. Em particular, as empresas de explosivos que operam em articulação com pedreiras, minas e outras atividades enfrentam um risco real de bloqueio operacional, com impactos diretos na cadeia produtiva, no emprego e no fornecimento de matérias-primas essenciais. Este bloqueio poderá comprometer obras estruturantes para o país, incluindo projetos como o TGV e outras infraestruturas financiadas pelo PRR. Associações dos setores da pirotecnia e dos explosivos

As mesmas associações consideram “inaceitável que o Governo queira aprovar um documento que ignora todos os contributos dados pelo setor desde 2018, além de entrar em contradição com diplomas atualmente em vigor, criando um quadro legal incoerente, potencialmente inexecutável e gerador de insegurança jurídica para empresas e autoridades”.

“A eventual entrada em vigor do documento apresentado pelo Governo poderá conduzir à paralisação efetiva de várias atividades económicas críticas”, dizem, destacando que “as empresas de explosivos que operam em articulação com pedreiras, minas e outras atividades enfrentam um risco real de bloqueio operacional, com impactos diretos na cadeia produtiva, no emprego e no fornecimento de matérias-primas essenciais”.

Um bloqueio que “poderá comprometer obras estruturantes para o país, incluindo projetos como o TGV e outras infraestruturas financiadas pelo PRR”.

Com um peso de cerca 12% do PIB, os setores da pirotecnia e dos explosivos são fundamentais para a construção, mineração, indústria transformadora, eventos culturais e turismo. A sua paralisação teria, por isso,” um impacto sistémico na economia nacional”, avisa o mesmo comunicado.

“Face à ausência de resposta por parte da Ministra da Administração Interna, apesar de inúmeras diligências, as quatro associações já solicitaram a intervenção direta do Primeiro-Ministro, na expectativa de que este processo seja reavaliado com o rigor, a ponderação e o sentido de responsabilidade que o país exige”, acrescenta o comunicado.