Nova sondagem. Seguro tem quase o dobro dos votos de Ventura

A mais recente sondagem realizada pelo ICS-ISCTE e GfK para o Expresso e SIC aponta que António José Seguro acumula quase o dobro das intenções de voto na segunda volta das presidenciais face a André Ventura. Segundo o Expresso, Seguro tem 51% dos votos e Ventura 27%.

Já o número de indecisos ronda os 8%, menos que na primeira volta, o número de abstenção é de 12% e o de brancos e nulos é de 2%. Assim, se estes fossem os resultados oficiais, e tendo em conta os indecisos, Seguro chegaria aos 66% dos votos e Ventura aos 34%.

Segundo a sondagem, 8% dos que votam no Chega admitem “ainda mudar” o sentido de voto e apenas 3% dos que votam Seguro mudariam o voto. No geral, 87% dos eleitores inquiridos afirmam ter chegado a uma escolha “definitiva”.

Em termos do eleitorado, António José Seguro congrega o apoio generalizado em quase todos os segmentos, sendo preferido tanto entre as mulheres, como entre os homens, e também junto dos mais jovens e dos eleitores com mais idade.

A sondagem decorreu entre os dias 20 e 25 de janeiro de 2026 e foi coordenada por uma equipa do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa) e do ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), tendo o trabalho de campo sido realizado pela GfK Metris. O universo da sondagem é constituído pelos indivíduos de ambos os sexos com idade igual ou superior a 18 anos e capacidade eleitoral ativa, residentes em Portugal Continental.

Foram contactados 2.789 lares elegíveis e obtidas 902 entrevistas válidas. A margem de erro máxima associada a uma amostra aleatória simples de 902 inquiridos é de +/- 3,25%, com um nível de confiança de 95%.