Pais vão ter licença mais longa? Ouça o podcast “Ao trabalho!”
O podcast "Ao trabalho!" traz-lhe as notícias que estão a marcar o mercado de trabalho, dos salários às novas tendências, todas as quintas-feiras.
Apesar da abstenção do PSD e do CDS-PP, o país está mais perto de oferecer aos pais que trabalham licenças parentais iniciais mais longas do que as que estão hoje disponíveis. Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.
Esta semana, falamos também sobre a atração de imigrantes altamente qualificados para Portugal e ainda sobre a importância da mobilidade interna para a retenção no talento nas empresas.
