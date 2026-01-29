Pais vão ter licença mais longa? Ouça o podcast “Ao trabalho!”

Apesar da abstenção do PSD e do CDS-PP, o país está mais perto de oferecer aos pais que trabalham licenças parentais iniciais mais longas do que as que estão hoje disponíveis. Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.

Esta semana, falamos também sobre a atração de imigrantes altamente qualificados para Portugal e ainda sobre a importância da mobilidade interna para a retenção no talento nas empresas.