PJ faz buscas em alegada fraude com fundos europeus no âmbito da Covid
Em causa está uma suspeita de fraude com subsídios do Portugal 2020 para a construção de uma fábrica e laboratório para a produção de álcool gel e desinfetantes.
A Polícia Judiciária realizou cerca de 20 buscas em residências e instalações de empresas, a pedido do Ministério Público Europeu (EPPO) em Lisboa, no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de fraude envolvendo subsídios europeus e branqueamento de capitais, em projetos relacionados com a prevenção da pandemia.
“Um suspeito foi detido e será apresentado ao juiz. Durante as buscas, três dos suspeitos tinham armas ilegais escondidas nas suas casas, o que levou à sua prisão num caso separado que será investigado pelo Ministério Público nacional”, revela o EPPO em comunicado.
A investigação incide sobre nove indivíduos e três empresas e revela que, em 2020, uma empresa solicitou fundos europeus para construir uma fábrica e um laboratório para a produção de produtos de proteção contra a Covid-19 (gel alcoólico e desinfetantes). Utilizando faturas falsas, os suspeitos conseguiram obter aproximadamente dois terços do total das despesas elegíveis, causando um prejuízo estimado à União Europeia de 343.207,50 euros.
Estes apoios do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) foram concedidos no âmbito do Portugal 2020, mais exatamente do Sistema de incentivos à inovação produtiva, no contexto da prevenção da Covid-19.
