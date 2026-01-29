Advocatus

PLMJ assessora PMH em investimento do fundo ActiveCap

A operação foi liderada por Filipe Avides Moreira, sócio da área de Corporate M&A, e contou com os advogados da mesma área, Ana Nunes Teixeira, associada sénior e Tiago Belinha, associado.

A PLMJ assessorou a PMH, empresa portuguesa especializada no desenvolvimento e fabrico de dispositivos médicos, em investimento do fundo ActiveCap II da ActiveCap, através de uma entrada no capital social da PMH.

Este reforço de capital da PMH servirá para apoiar o financiamento da expansão internacional da PMH, que exporta atualmente 70% da sua produção e tem presença consolidada em mercados europeus como França, Bélgica, Alemanha e Espanha.

A PMH contou com assessoria jurídica por parte da PLMJ, e financeira com a Harbor Parners. Do lado da PLMJ, a operação foi liderada por Filipe Avides Moreira, sócio da área de Corporate M&A, e contou com os advogados da mesma área, Ana Nunes Teixeira, associada sénior e Tiago Belinha, associado.

