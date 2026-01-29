Atualidade

Direto Kristin: Raciona-se água no distrito de Leiria e há perto de meio milhão sem luz

Tempestade devastou Leiria, provocou mortes e deixou muitos milhões em prejuízos. Siresp terá voltado a falhar. País continua a tentar recuperar a normalidade possível, mas pode demorar um ano.

