Portuguesa Evertis investe 17,8 milhões para abrir fábrica em Badajoz

O grupo português Evertis vai abrir a primeira fábrica em Espanha. A empresa liderada por Manuel Matos Gil, especializada na produção de filme flexível para embalagens alimentares, medicamentos e outras aplicações de saúde, vai construir uma unidade fabril em Badajoz num investimento de 17,8 milhões de euros e vai criar 48 postos de trabalho a partir do segundo semestre do próximo ano.

A entrada da subsidiária Evertis Ibérica em Espanha comprou um terreno com 15 mil metros quadrados na chamada Plataforma Logística do Sudoeste Europeu, onde irá construir a nova fábrica, a primeira no país vizinho, com uma capacidade de produção de 9.000 toneladas por ano, segundo o jornal espanhol El Economista.

O evento de lançamento realizou-se esta quinta-feira em Mérida e contou com a presença da presidente da Junta da Estremadura, María Guardiola, além do gestor português Manuel Matos Gil. “A chegada desta empresa é um exemplo do potencial da Plataforma Logística como polo de competitividade, inovação e ligação internacional”, disse María Guardiola, que se fez acompanhar pelo governante com a pasta da Economia, Emprego e Transformação Digital da comunidade autónoma, Guillermo Santamaría.

A previsão é que a fábrica em Badajoz entre em funcionamento em junho de 2027. O governo regional da Estremadura disponibilizou o apoio ao projeto, que “representa um passo estratégico para expandir a sua capacidade industrial na Península Ibérica”.

No entanto, a colaboração não se fica por aí. De acordo com a informação disponibilizada pela imprensa local, a Extremadura Avante deverá adquirir uma participação de 30%, no valor de dois milhões de euros, na sociedade Everbio España, 100% detida pela Evertis Ibérica, enquanto a remanescente posição maioritária fica a cargo do grupo de Portalegre.

Em 2024, a Evertis Ibérica teve um volume de negócio de 121 milhões de euros e lucros de 2,20 milhões de euros, de acordo com os resultados consultados pelo ECO.

O investimento acontece menos de um mês após o ECO noticiar que a Evertis Ibérica vai construir uma nova fábrica em Portalegre para produzir filme à base de PET (polietileno tereftalato) para diferentes aplicações, da alimentação aos cuidados de saúde. Em causa está um investimento de 39,5 milhões que conta com 11,8 milhões de euros em apoios do Estado.

“O projeto envolve a criação de uma unidade industrial, sedeada em Portalegre, dedicada à produção de filmes à base de PET com maior teor de conteúdo reciclado e também com material de base biológica, orientados para as necessidades da indústria produtora de embalagens”, avançou fonte oficial do Compete 2030.

O ECO contactou a Evertis e aguarda comentários sobre o investimento em Espanha.