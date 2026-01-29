Presidente da Lusa diz que agência inicia em 2026 “com responsabilidades acrescidas”

Joaquim Carreira destacou que o novo ano “marca também o início de um novo capítulo, com meios, recursos, maior diversidade de competências e com responsabilidades acrescidas".

O presidente do Conselho de Administração (PCA) da Lusa, Joaquim Carreira destacou esta quinta-feira, no Porto, que 2026 marca o início de um novo capítulo na história da agência de informação com maior diversidade de competências e responsabilidades acrescidas.

Na sua intervenção na apresentação do Anuário de 2025, na Câmara do Porto, Joaquim Carreira destacou que o novo ano “marca também o início de um novo capítulo, com meios, recursos, maior diversidade de competências e também com responsabilidades acrescidas”.

Joaquim Carreira assinalou que isso acontece “devido e fruto do Plano de Ação para a Comunicação Social, divulgado em 2024″ por Pedro Duarte, então ministro dos Assuntos Parlamentares [e anfitrião da cerimónia, que decorreu na Câmara do Porto] e “depois de vários anos de inexistência de qualquer estratégia para este setor da comunicação social”.

“Entramos assim numa fase que irá reforçar, capacitar, modernizar a agência e apoiar o setor e todas as instituições democráticas”, afirmou o PCA, para quem o novo ciclo “terá mais independência, mais autonomia de gestão, mais capacidade de agir e mais excelência”.

“É isso que nos permitirá continuar a ser, nas próximas décadas, uma referência incontornável do jornalismo na língua portuguesa, com independência editorial, exigência, rigor e responsabilidade”, concluiu.

Joaquim Carreira, presidente do Conselho de Administração da Lusa desde 2021, foi agora reconduzido para um mandato de quatro anos. Para a administração da agência entram dois novos membros executivos, Luís Ferreira Lopes e Ana Alves.