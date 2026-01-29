Quais as principais ameaças de cibersegurança em 2026?

Ciberataques, sabotagem de infraestruturas e campanhas de desinformação dirigidas às instituições democráticas são cada vez mais frequentes e colocam na ordem do dia a necessidade de tornar mais robusta a cibersegurança de instituições públicas e privadas.

Só em 2025, os ataques cibernéticos globais aumentaram 21%. E, entre 2023 e 2024, o International Institute for Strategic Studies registou um crescimento de 246% nas operações de sabotagem russa contra infraestruturas críticas europeias. A Polónia, por exemplo, responsabilizou recentemente a Rússia pelo apagão no país no final do ano passado. E teme-se que, à medida que a disseminação da IA aumente, com ela também o cibercrime. Mais sofisticado.

Quais as ameaças mais críticas em 2026

A Sophos, empresa britânica especializada em cibersegurança, lista quais as principais ameaças que antecipa para este ano em termos de cibercrime.