Quem são os mais admirados no marketing e comunicação em Portugal?
Fuzeta da Ponte, Inês Mendes da Silva, Nádia Reis, Rui Freires, Salvador da Cunha e Susana Albuquerque são os profissionais mais admirados no marketing e comunicação. O Ikea destaca-se nas marcas.
Os profissionais de marketing e comunicação elegeram António Fuzeta da Ponte, da Nos, como o marketeer mais admirado do país. Na comunicação corporativa, destaca-se o nome de Nádia Reis, do Continente. Os resultados são da 12º edição do Barómetro de Agências e Tendências do Setor da Comunicação de Portugal, promovido pela Scopen.
No mundo das agências, Susana Albuquerque, da Uzina, foi a profissional mais admirada nas agências de criatividade. Rui Freire, da Initiative, e Salvador da Cunha, da Lift, destacam-se na media e na comunicação/PR, respetivamente. Por fim, Inês Mendes da Silva, da Notable, foi eleita como a mais admirada no marketing de influencers.
Quando analisadas as melhores campanhas, os marketeers destacam a Ikea em primeiro lugar nas marcas, seguida da Super Bock, Nos e Lidl. O Continente e a Vodafone completam o top cinco. A Rising Star, isto é, a marca que mais subiu no raking, foi a Wells — entra diretamente na oitava posição.
O barómetro elegeu ainda as melhores agências de Portugal. Na criatividade, em primeiro lugar estão o Escritório — na avaliação de notoriedade espontânea, atratividade e avaliação de mercado — e a Uzina — na exemplaridade/ideal e avaliação de clientes. No digital, a Pepper — na atratividade, avaliação de mercado, avaliação de clientes — e a Fullsix — na notoriedade espontânea e exemplaridade/ideal – dominam.
No planeamento de meios, a Havas Media destaca-se no primeiro lugar em notoriedade espontânea, atratividade e avaliação de mercado. Por sua vez, a Wavemaker ma exemplaridade/ideal e avaliação de clientes.
Na comunicação/PR, a Lift domina as cinco categorias. Finalmente, as melhores agências de network criativa são Bar Ogilvy — na exemplaridade/ideal, atratividade e avaliação de clientes –, Havas — na notoriedade espontânea — e Fuel — na avaliação de mercado.
Marketeers mais admirados de Portugal – 2025
- António Fuzeta da Ponte (NOS)
- Filipa Appleton (Continente)
- Mónica Sousa (Ikea)
- Bruno Albuquerque (Super Bock)
- Leonor Dias (Vodafone)
- Sérgio Leal (McDonald’s)
- Luís Lobato Almeida (Pingo Doce)
- Marta Castro (Wells)
- Tiago Simões (Betclic)
- Catarina Barradas (Edp) / Filipa Afonso (Lidl)
Marketeers PR/Corporate mais admirados de Portugal – 2025
- Nádia Reis (Continente)
- Cláudia Domingues (Ikea)
- Tiago Ferreira (Delta)
- Diogo Sousa (Galp)
- Rui Cabrita (EDP)
- Maria Graça Borges (Grupo Super Bock)
- Margarida Nápoles (Nos)
- Inês Oom de Sousa (Santander)
- Rui Pedro Batista (Grupo José de Mello)
- Teresa Lameiras (ex Siva|Phs) / Vanessa Romeu (Lidl)
Best professional Agências Criativas/Digitais
- Susana Albuquerque (Uzina)
- Nuno Jerónimo (O Escritório)
- João Madeira (Fuel)
- João Ribeiro (Stream and Tough Guy)
- Edson Athayde (FCB Lisboa)
Best professional Agências de Meios
- Rui Freire (Initiative)
- Sandra Alvarez (PHD)
- Luís Mergulhão (Grupo Omnicom)
- Francisco Teixeira (Grupo WPP)
- Fernanda Marantes (Grupo Havas Media)
Best professional Agências de Comunicação/PR
- Salvador da Cunha (Lift)
- Miguel Moreira Rato (Adagietto)
- Marlene Gaspar (LLYC)
- Francisca Seabra (Burson)
- Tiago Vidal (LLYC)
Best professional Agências de Marketing Influencers
- Inês Mendes da Silva (Notable)
- Tiago Froufe da Costa (Luvin)
- Elsa Gervásio (L’agence)
- Francisco Véstia (Samy Alliance)
- Alexandra Navarro (ex Samy Alliance) / João Belo (Naughty Boys)
De uma forma mais geral, as grandes tendências do setor de comunicação para 2026 são o digital a manter-se como aposta relevante das marcas e a procura dos anunciantes por agências que oferecem soluções integradas. A criatividade e estratégia dominam o perfil da agência ideal/exemplar.
O relatório revela ainda que 92% dos concursos realizados em Portugal seguem a metodologia tradicional de pedido de exercícios estratégicos e criativos, acima da média global, onde esta metodologia ainda domina.
Em média, a relação entre agência e anunciante manteve-se nos de 5,5 anos, sendo superior a relação com agências de meios. “A duração da relação tem vindo a reduzir nas agências que trabalham a criatividade e a subir em agências que trabalham áreas da criatividade no digital”, descreve.
Finalmente, os anunciantes portugueses apresentam um nível de satisfação com as agências criativas acima da média global — 82% conta 80% de clientes Satisfeitos ou Muito satisfeitos. Existem 15% de marcas que admitem estar a ponderar realizar concurso em 2026 – alinhado à média global de 15,5%.
A marca será a alavanca ao negócio e o ativo capaz de criar a tão desejada diferenciação da concorrência, sendo estes os dois desafios mais destacados pelos anunciantes para 2026.
O Barómetro de Agências e Tendências do Setor da Comunicação de Portugal é realizado de dois em dois anos em 11 países, no qual se analisam as tendências da indústria do marketing e comunicação. O objetivo passa por entender o desempenho das agências no seu trabalho com os anunciantes, recolhendo a opinião dos marketeers/responsáveis de comunicação de Portugal, numa entrevista individual.
Nesta edição foram entrevistados 280 marketeers em Portugal, representando 304 marcas anunciantes, cuja sondagem decorreu entre os meses de junho e outubro de 2025.
