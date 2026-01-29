Presidenciais 2026

Ramalho Eanes apoia Seguro com quem se identifica “no pensamento democrático”

  • Lusa
  • 17:12

Ramalho Eanes recebeu António José Seguro no seu gabinete, em Lisboa. "É, nitidamente, um português com o qual tenho uma identificação no pensamento democrático", disse.

O antigo Presidente da República António Ramalho Eanes declarou esta quinta-feira apoio ao candidato presidencial António José Seguro, com quem se identifica “no pensamento democrático” e partilha o entendimento sobre competências e exercício da função de chefe de Estado.

António Ramalho Eanes recebeu António José Seguro no seu gabinete, em Lisboa, e, numa nota à agência Lusa, o antigo chefe de Estado referiu que, “respeitando todos os Portugueses”, mesmo os que não entendem a democracia da mesma forma, manifestou o “apoio a António José Seguro para a função de Presidente da República”.

E faço-o por considerar que um candidato presidencial que, repetidamente, defende a importância da coesão da sociedade e a ‘dignidade’, num país ‘onde ninguém fique para trás’ – como António José Seguro tem referido – é, nitidamente, um português com o qual tenho uma identificação no pensamento democrático”, justificou.

De acordo com o antigo Presidente da República, esta “identificação no pensamento democrático” é ainda “mais aprofundada” pelo “entendimento partilhado sobre as competências e o exercício da função de Presidente da República portuguesa”.

O general António Ramalho Eanes foi, nas presidenciais de 1976, o primeiro Presidente da República democraticamente eleito após a Revolução de 25 de Abril de 1974.

