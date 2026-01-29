Ricardo Pires: “Pensar em grande está diretamente relacionado com ambição e desconforto”

O que significa, hoje, liderar um grande grupo industrial a partir de Portugal? Para Ricardo Pires, pensar em grande não é um exercício abstrato, mas uma escolha estratégica feita com ambição e consciência do risco. É essa visão que marca o terceiro episódio do Pensar em Grande, uma parceria entre o ECO e a BRP – Associação Business Roundtable Portugal, que tem como convidado o CEO da Semapa.

Nos últimos anos, o grupo – que tem como participadas a The Navigator Company, Secil*, Imedexa, entre outras – seguiu uma trajetória de crescimento sustentado, apoiada num ciclo de investimento particularmente ambicioso. “Lançámos um objetivo ambicioso de investir mil milhões de euros num período de três anos, o que era mais do que duplicar o nosso investimento”, explica Ricardo Pires, que sublinha que “não é investir por investir, é criar valor”.

Esta lógica permitiu sustentar resultados robustos e manter uma estratégia de longo prazo que tem dado frutos. “É o que nos permite continuar numa trajetória de ambição, de crescimento, diversificação, de aposta e inovação”, afirma o gestor, que reconhece ao grupo um ADN industrial com forte vocação exportadora.

A diversificação surge como uma extensão natural dessa identidade, que levou a que a Semapa quisesse abraçar “outros setores que tenham crescimento”, os chamados “setores de futuro”. Para o líder, o valor criado vai além da dimensão financeira. “Criar valor não é só com o acionista, que é uma base muito importante, mas para todos nós, enquanto colaboradores e também para os stakeholders”. Recorde-se que a The Navigator Company é uma das empresas nacionais com maior aposta na sustentabilidade, reconhecida internacionalmente pelo trabalho desenvolvido nesta área.

As empresas grandes são aquelas que têm projetos atrativos, conseguem atrair o melhor talento e fazê-lo crescer Ricardo Pires CEO da Semapa

Quando o tema é liderança, a ideia de desconforto surge como elemento central e indissociável da tarefa de gerir os destinos de um negócio. “Pensar em grande para mim está diretamente relacionado com ambição, e ambição com desconforto”, diz Ricardo Pires. “Quando traçamos objetivos ambiciosos que nos deixam desconfortáveis, acho que nos fazem evoluir e crescer”, afiança.

Numa altura em que a Europa enfrenta desafios conjunturais, são os problemas estruturais, como a lentidão regulatória, que preocupam o gestor. “O não também tem grande vantagem, porque dizer um não rápido permite-nos focar em outras avenidas de crescimento”, defende, pedindo mais agilidade aos decisores. “Enquanto português e europeu temos que combater isso, porque estamos a falar das nossas pessoas, das nossas populações”, insiste.

Além da falta de competitividade europeia e da relação difícil entre regulação e crescimento, Ricardo Pires lamenta ainda o “estigma” associado às empresas de maior dimensão. “São aquelas que têm projetos atrativos, conseguem atrair o bom talento, conseguem fazê-los crescer”, afirma. Na Semapa, garante, a aposta é continuar “a atrair talento” e abrir-lhe os horizontes, permitindo que também “vá para fora”. O CEO sublinha que só com empresas competitivas e ambiciosas é possível criar oportunidades e sustentar o crescimento económico.

*Nota: À data da realização desta entrevista ainda não tinha sido anunciado o acordo para a venda da Secil.

Veja a entrevista completa no vídeo abaixo: