Shortlist: joias Dior, azulejos assinados por Martin Jarrie, tecnologia para a cosmética e outras quatro sugestões

1. O legado de Christian Dior numa coleção de alta joalharia

Victoire de Castellane, diretora artística da joalharia da maison Dior, construiu desde 1999 uma linguagem própria onde fantasia, cor e savoir-faire se cruzam de forma contínua e este ano apresenta uma linha assente em três temas importantes para Dior – paisagens encantadas, bouquets delicados e bailes de sonho.

Pedras preciosas, volumes trabalhados e composições cromáticas têm um papel central na construção deste diálogo entre herança e reinvenção.

A nova linha reforça o posicionamento da Dior Joaillerie como território de expressão artística plena, onde memória, emoção e excelência artesanal se fundem para dar forma a joias que transcendem o tempo e a função.

2. Serralves Garden, um novo empreendimento no Porto

Junto à avenida da Boavista e a poucos metros do Parque e Museu de Serralves, no Porto, está a nascer um novo empreendimento residencial de luxo de pequena escala, com apenas 14 apartamentos, distribuídos por quatro pisos (entre T2 e T4).

Promovido pela VA Properties, o projeto pretende manter a privacidade e contacto com a natureza. Todas as casas têm varandas, terraços ou jardins privativos.

O Serralves Garden prevê poder fazer as primeiras escrituras em 2028. Os preços começam nos 770 mil euros.

3. Uma coleção de azulejos ilustrados pelo artista francês Martin Jarrie para a Vista Alegre

Vida Alegre é o nome da nova coleção de azulejos ilustrada pelo artista francês Martin Jarrie – com uma linguagem colorida e viva, como o seu nome indica – lançada pela marca portuguesa Vista Alegre.

A nova coleção é composta por 36 azulejos ilustrados e percorre o alfabeto de A a Z. Cada letra é uma personagem e cada personagem é o ponto de partida para uma história. Juntam-se ainda azulejos numerados de 0 a 9, ampliando as possibilidades de composição. Flores, animais, paisagens e figuras humanas surgem como elementos simbólicos da coleção.

As peças estão disponíveis no site vistaalegre.com, nas lojas da marca e retalhistas autorizados.

4. Um novo estúdio de Pilates em Lisboa

O MVMT Studio, na Rua das Janelas Verdes, em Lisboa, com um seu Café Aura, é um novo projeto dedicado ao bem-estar, a partir da visão de Max Rodman e Clément Piard, que quiseram criar um conceito assente numa visão holística. O espaço integra estúdios de aulas, área de treino de força e uma programação regular de eventos.

“Procurámos criar uma plataforma leve e acessível, onde a conexão fosse central”, explica Max Rodman, em comunicado, sublinhando que o estúdio foi desenhado para inspirar um estilo de vida mais consciente e sustentável a longo prazo e fazer parte do quotidiano de quem o frequenta.

Estas são as grandes áreas do estúdio: yoga, dança, treino funcional, artes marciais e movimento misto, com aulas de mixed movement, bodyweight strength, handstands, jiu jitsu, capoeira, gaga dance ou yin andrelease, complementadas por uma recovery room equipada com sauna, cold plunge, iluminação imersiva e sistema de som de alta performance.

5. Experimental reforça estratégia de expansão europeia com abertura em Roma no verão

Era um antigo edifício de escritórios, vai ser um hotel Experimental em Roma e tem abertura prevista para este ano, a poucos minutos da Via Veneto e da Piazza di Spagna, reforçando a estratégia de expansão europeia dos hotéis da cadeia francesa.

O novo hotel contará com 83 quartos e suítes, um restaurante principal sob uma claraboia central, um Experimental Cocktail Club Roma e uma piscina no rooftop com vista panorâmica sobre a cidade. Os interiores são de Rodolphe Parente, que fundou o seu estúdio em 2009, e pretendem respeitar o espírito da cidade, com um abordagem cosmopolit e contemporânea, segundo a marca.

A Experimental já está em Paris, Londres, Ibiza, Verbier, Menorca, Veneza e Cotswolds, e também em várias cidades europeias e nos EUA, com cocktail bars, wine bars e beach clubs.

6. Esta marca de desporto premium veste atletas da Austrália à Europa

Fundada em 2015 pelos irmãos Tom e Phil Beahon, um ex-futebolista e um antigo jogador de cricket, a Castore nasceu quando os atletas identificaram uma lacuna. Ambos procuravam roupa desportiva premium, focada em desempenho, com materiais de última geração e atenção ao detalhe, numa estética minimalista e contemporânea.

A inovação têxtil do produto chamou a atenção de outros atletas, entre eles o tenista Andy Murray, agora acionista e colaborador da marca, e também de outras marcas de desporto com quem a Castore tem vindo a trabalhar, como McLaren Automotive, England Cricket, Newcastle United Football Club e Saracens Rugby Club. O nadador olímpico Adam Peaty é agora um dos embaixadores da marca e do seu lema Better Never Stops. São da Castore as novas camisolas de seleção de rugby australiana e irlandesa.

A marca tem lojas no Reino Unido e em França. Todas as coleções estão disponíveis online.

7. Lancôme leva o microagulhamento para casa

A Lancôme estreia-se na tecnologia aplicada à cosmética e aos cuidados de pele com o Rénergie Nano-Resurfacer | 400 Booster, um dispositivo inspirado no microagulhamento profissional mas pensado para uso doméstico, adequado a todos os tipos de pele (até as mais sensíveis).

A Nano Resurfacer foi pensado para combinar com o Sérum Rénergie H.C.F. Triple (59,60 euros) e, segundo a Lâncome, atua apenas à superfície da pele através de mais de 400 nanopontas de silício cristalizado.

O equipamento foi desenvolvido nos últimos 16 anos e pretende ser uma ferramenta para melhorar textura, rugas, firmeza e uniformidade do tom da pele, segundo a Lancôme. Em Portugal, é um exclusivo El Corte Inglés (261,80 euros).

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.