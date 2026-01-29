The Core reforça a sua ligação com a indústria audiovisual após a nomeação para os Prémios Goya de uma das suas realizadoras de título

A escola audiovisual The Core, pertencente à rede de ensino superior Planeta Formación y Universidades, comemora a nomeação para os Prémios Goya de Eva Patricia Fernández Manzano, diretora do centro, na categoria de Melhor Curta-Metragem Documental (Produção) por «Disonância».

Ela indicou que este reconhecimento destaca a estreita relação da The Core com a indústria audiovisual profissional e reforça o valor de um modelo formativo baseado na prática, no contacto direto com o setor e na incorporação à sala de aula de perfis que desenvolvem a sua atividade em produções reais e de alto nível. A presença de profissionais em atividade dentro da equipa docente permite transmitir aos alunos uma formação alinhada com os processos, padrões e dinâmicas atuais do audiovisual.

A conquista de Eva Patricia Fernández Manzano, diretora de Título na The Core e professora do mestrado em Produção Cinematográfica na escola, especializada em Direção Audiovisual e Big Data, soma-se a outros reconhecimentos recentes obtidos por profissionais ligados à The Core em edições anteriores dos Prémios Goya. Este marco reafirma a presença constante do talento da escola nos projetos da Academia e consolida a The Core como um ambiente formativo conectado com a realidade criativa, técnica e produtiva do setor.

«O sucesso de «Disonância» sublinha a importância do compromisso criativo e da produção estratégica no cinema documental. Na The Core, este tipo de reconhecimento é entendido como uma consequência natural de uma formação que impulsiona o talento profissional e o liga ao setor real desde as primeiras fases da formação», destacou a escola.

Com esta nova nomeação, a The Core afirmou que reforça o seu posicionamento como um ponto de encontro entre a formação e a profissão, «onde a aprendizagem se constrói a partir da experiência real do setor e do contacto diário com os profissionais que estão a moldar o audiovisual contemporâneo».