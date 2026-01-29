Tragédia ferroviária: Espanha adianta 20 milhões de euros em pagamentos rápidos às vítimas

O Conselho de Ministros de Espanha aprovou um pacote de ajudas de 20 milhões de euros destinado às vítimas dos acidentes ferroviários de Adamuz (Córdoba) e Gélida (Barcelona), que causaram, no total, 147 mortos. O objetivo é acelerar o apoio económico aos afetados provocado pela demora dos processos indemnizatórios.

O ministro dos Transportes e Mobilidade Sustentável, Óscar Puente, apresentou a medida que estabelece ajudas imediatas e adianta parte das indemnizações correspondentes ao seguro de responsabilidade civil. As ajudas deverão ser pagas num prazo máximo de três meses e serão isentas de tributação.

Do total aprovado, cerca de 10 milhões destinam-se a ajudas urgentes e os outros 10 milhões a adiantamentos das indemnizações. Em casos de morte, a família de cada vítima receberá uma ajuda direta de cerca de 72.000 euros, mais a mesma quantia como adiantamento do seguro. Para lesões corporais, os apoios variam entre 2.400 euros nos casos menos graves e mais de 84.000 euros nas lesões de maior gravidade.

“As vítimas não podem esperar anos para receber apoio económico que lhes permita fazer face a despesas médicas, tratamentos psicológicos, deslocações, cuidados contínuos ou à reorganização completa da sua vida quotidiana”, garantiu Puente, sublinhando que o Estado “não pode limitar-se aos tempos ordinários” e “deve atuar com humanidade”.

As ajudas são complementares aos mecanismos já previstos na lei e compatíveis com as indemnizações obrigatórias. O ministro anunciou ainda que o Governo irá implementar modificações normativas para criar um mecanismo estrutural que permita ao Estado adiantar parte das indemnizações em acidentes de transporte coletivo.

De acordo com o jornal Euronews, a crise ferroviária desencadeou uma convocatória de greve pelos sindicatos do sector para início de fevereiro, enquanto Madrid e Barcelona acordaram reforçar substancialmente o orçamento de manutenção da rede Rodalies, praticamente duplicando a verba para os próximos cinco anos.