Trump anuncia reabertura do espaço aéreo comercial da Venezuela

"Os cidadãos norte-americanos poderão ir à Venezuela muito em breve e estarão em segurança lá", assegurou o Presidente norte-americano.
O Presidente dos Estados Unidos anunciou esta quinta-feira que vai reabrir o espaço aéreo comercial da Venezuela, afirmando que os cidadãos norte-americanos vão poder visitar o país “muito em breve”.
Donald Trump disse ter comunicado à líder venezuelana, Delcy Rodríguez, que instruiu o secretário dos Transportes norte-americano, Sean Duffy, e os responsáveis militares norte-americanos a procederem à abertura do espaço aéreo até ao final do dia. “Os cidadãos norte-americanos poderão ir à Venezuela muito em breve e estarão em segurança lá”, assegurou o Presidente norte-americano.
No início da semana, o Governo de Donald Trump notificou o Congresso de que deu os primeiros passos para uma eventual reabertura da embaixada dos EUA em Caracas, no âmbito da exploração de uma normalização gradual das relações bilaterais após a operação militar norte-americana que depôs o então Presidente Nicolás Maduro.
Num comunicado enviado a várias comissões da Câmara dos Representantes e do Senado, o Departamento de Estado indicou que pretende adotar uma abordagem gradual, com o envio progressivo de funcionários temporários para desempenhar funções diplomáticas selecionadas.
“Estamos a notificar a intenção do Departamento de Estado de implementar uma abordagem gradual para potencialmente retomar as operações da embaixada em Caracas”, referiu no documento. Washington e Caracas romperam as relações diplomáticas em 2019, levando os EUA a encerrar a embaixada e a emitir alertas de viagem sucessivamente agravados para a Venezuela.
Apesar dos anúncios feitos por Trump, o Departamento de Estado mantinha o alerta máximo para viagens ao país sul-americano, com a recomendação para não viajar, devido a risco elevado de detenção ilegal, tortura, rapto e outros crimes.
