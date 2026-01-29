Internacional

Trump anuncia reabertura do espaço aéreo comercial da Venezuela

  • Lusa
  • 18:33

"Os cidadãos norte-americanos poderão ir à Venezuela muito em breve e estarão em segurança lá", assegurou o Presidente norte-americano.

O Presidente dos Estados Unidos anunciou esta quinta-feira que vai reabrir o espaço aéreo comercial da Venezuela, afirmando que os cidadãos norte-americanos vão poder visitar o país “muito em breve”.

Donald Trump disse ter comunicado à líder venezuelana, Delcy Rodríguez, que instruiu o secretário dos Transportes norte-americano, Sean Duffy, e os responsáveis militares norte-americanos a procederem à abertura do espaço aéreo até ao final do dia. “Os cidadãos norte-americanos poderão ir à Venezuela muito em breve e estarão em segurança lá”, assegurou o Presidente norte-americano.

No início da semana, o Governo de Donald Trump notificou o Congresso de que deu os primeiros passos para uma eventual reabertura da embaixada dos EUA em Caracas, no âmbito da exploração de uma normalização gradual das relações bilaterais após a operação militar norte-americana que depôs o então Presidente Nicolás Maduro.

Num comunicado enviado a várias comissões da Câmara dos Representantes e do Senado, o Departamento de Estado indicou que pretende adotar uma abordagem gradual, com o envio progressivo de funcionários temporários para desempenhar funções diplomáticas selecionadas.

“Estamos a notificar a intenção do Departamento de Estado de implementar uma abordagem gradual para potencialmente retomar as operações da embaixada em Caracas”, referiu no documento. Washington e Caracas romperam as relações diplomáticas em 2019, levando os EUA a encerrar a embaixada e a emitir alertas de viagem sucessivamente agravados para a Venezuela.

Apesar dos anúncios feitos por Trump, o Departamento de Estado mantinha o alerta máximo para viagens ao país sul-americano, com a recomendação para não viajar, devido a risco elevado de detenção ilegal, tortura, rapto e outros crimes.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Trump anuncia reabertura do espaço aéreo comercial da Venezuela

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Trump gostaria de envolver Corina Machado na Venezuela

Lusa,

"Eu era contra a Venezuela, mas agora amo a Venezuela", disse o presidente norte-americano, em conferência de imprensa do primeiro ano do segundo mandato na Casa Branca.