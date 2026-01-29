União Europeia adota sanções por repressão violenta de manifestantes no Irão

A União Europeia (UE) sancionou esta quinta-feira 15 pessoas e seis entidades no Irão por “graves violações dos direitos humanos” no país, face à recente onda de violência contra manifestantes.

A lista inclui o ministro do Interior e chefe do Conselho de Segurança Nacional iraniano, Eskandar Momeni, o procurador-geral, Mohammad Movahedi-Azad, oficiais de alta patente das forças de manutenção da ordem e comandantes do Corpo dos Guardas da Revolução Islâmica, entre outros.

A UE considera que “todos estiveram envolvidos na repressão violenta de protestos pacíficos e na detenção arbitrária de ativistas políticos e defensores dos direitos humanos”. De acordo com um balanço atualizado da organização não-governamental (ONG) norte-americana Human Rights Activists News Agency (HRANA), 6.373 pessoas, incluindo 5.993 manifestantes, foram mortas no início de janeiro durante o movimento de contestação no Irão.

Na reunião do Conselho, na qual participam os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27, foi ainda considerado que “o apoio militar do Irão à guerra de agressão da Rússia [contra a Ucrânia] continua a representar uma ameaça direta à segurança da UE”.

Assim, foram também impostas, neste âmbito, sanções a mais quatro pessoas e seis entidades, com foco no programa patrocinado pelo Estado iraniano para o desenvolvimento e a produção de veículos aéreos não tripulados, totalizando agora 24 pessoas e 26 entidades. Este regime de medidas restritivas foi ainda prolongado por mais seis meses, até 27 julho.