XTART FP, Ilerna e CESUR impulsionam a evolução da Formação Profissional em Espanha, segundo o Instituto Coordenadas

De acordo com uma análise realizada pelo grupo de especialistas do Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA), que examinou como estão a evoluir os modelos de formação em Espanha.

Indica que agora, tal como aconteceu no desenvolvimento do país na década de 50, a Formação Profissional em Espanha provou ser um motor fundamental para melhorar a empregabilidade e responder às novas exigências de talento do mercado. O Instituto Coordenadas afirma que os dados comprovam o seu papel como motor de emprego na atualidade. De acordo com o Monitor da Educação e Formação de 2025 da União Europeia, os diplomados em ensino profissional superior têm uma taxa de empregabilidade de 83,9%, mais próxima da média europeia de 86,7%, refletindo um caminho direto e eficaz para o emprego. A taxa é ainda mais elevada na modalidade dual, onde 33,8% dos estudantes acedem ao mercado de trabalho no primeiro ano após a conclusão dos seus estudos.

No entanto, os modelos de FP enfrentam grandes desafios para se manterem como um elemento impulsionador do emprego. Iniciativas como a Lei de FP e os investimentos dos Fundos Next Generation contribuíram para a transformação que a FP tem vivido na Espanha nos últimos anos, com o impulso da FP dual no centro. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer para integrar tecnologias emergentes, como a IA, na formação e mudar a imagem da FP, especialmente nos graus médios, como um modelo de formação de excelência, que oferece opções de emprego de qualidade e que pode ser a porta de acesso à formação universitária.

Nesse sentido, o setor privado está a criar novos modelos de FP, mais modernos e ágeis, que apostam claramente na FP Dual e na criação de perfis profissionais que combinam competências sociais, conhecimentos técnicos e capacidades digitais avançadas. «A crescente falta de profissionais qualificados em tecnologias avançadas encontra na Formação Profissional uma solução fundamental e eficaz. Para manter a sua relevância e adaptabilidade às constantes transformações do mercado, é crucial que o modelo de FP continue a progredir. A integração da formação prática e o desenvolvimento de competências críticas são fundamentais para garantir que os estudantes estejam preparados para os desafios atuais e futuros. Neste contexto, as instituições privadas de FP estão na vanguarda, liderando a criação de modelos educativos mais dinâmicos, inovadores e alinhados com os padrões internacionais, abrindo caminho para uma formação mais conectada com as necessidades do mercado», afirma Jesús Sánchez Lambás, vice-presidente executivo do Instituto Coordenadas.

Em Espanha, de acordo com o Instituto Coordenadas, várias marcas estão a liderar esta evolução na FP. «Além da XTART FP, que se destaca pelo seu modelo flexível e alta empregabilidade, outras instituições como a Ilerna FP, Cesur FP e Davante FP destacam-se pelo compromisso com a formação prática e o uso de tecnologias no desenvolvimento dos seus alunos».

Sobre a XTART FP, afirma que oferece ciclos de formação presenciais, semipresenciais e online, adaptados às necessidades de setores como saúde, emergências e tecnologia. Baseada no modelo Business & Tech do Grupo UAX ao qual pertence, a XTART FP promove a implantação de grandes empresas nos seus campus para fomentar a integração e a colaboração com os seus alunos. Este modelo evolui a FP Dual das práticas na empresa para a convivência entre alunos e empresas e traduz-se na cocriação de conteúdos com empresas como a Accenture e a Quirónsalud, garantindo a formação em competências altamente procuradas e assegurando uma ligação direta com o mercado de trabalho.

Com uma forte presença internacional e mais de 100.000 alunos, a Ilerna FP destaca-se especialmente na modalidade de FP online pela sua flexibilidade, permitindo aos alunos combinar formação e trabalho. A plataforma digital facilita a aprendizagem à distância, adaptando-se às necessidades dos alunos, e garante a empregabilidade com programas de estágios e acordos com empresas de alto nível. Oferece mais de 30 ciclos de formação em áreas como Saúde, Marketing e Comércio, Informática e Comunicações, e Administração e Gestão.

Com mais de 25 anos de experiência e 30 centros distribuídos por toda a Espanha, a Cesur FP garante um acesso fácil e próximo à formação. O seu modelo educativo 360° abrange todas as facetas da formação, desde a teoria até à prática nas empresas. O seu amplo catálogo de cursos é composto por mais de 100 referências oficiais distribuídas em áreas como Saúde, Desporto, Administração, Marketing e Hotelaria e Turismo.

A Davante FP promove um modelo focado na acessibilidade, com 120 centros em Espanha, Itália e Portugal. A Davante FP oferece mais de 600 cursos em áreas como Saúde, Desporto, Administração, Comércio, Imagem Pessoal e Eletrónica; em modalidades presenciais, online e abertas, adaptando-se às necessidades de estudantes de todas as idades e que integram o uso de plataformas avançadas para a aprendizagem interativa e o desenvolvimento de competências digitais. Além disso, a sua abordagem ao emprego é apoiada por mais de 15 000 ofertas de emprego anuais.

A Universae aposta num modelo educativo flexível, digital e orientado para o emprego, que combina uma ampla oferta de cursos oficiais com metodologias online e semipresenciais, permitindo adaptar a aprendizagem a diferentes perfis de estudantes. Ao mesmo tempo, o seu modelo incorpora uma visão alinhada com as necessidades do mercado de trabalho, integrando competências técnicas, digitais e transversais.