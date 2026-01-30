5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira, o INE vai publicar a estimativa rápida da inflação de janeiro e os dados das contas nacionais trimestrais. Já o Eurostat vai medir o pulso ao desemprego através da divulgação de novos dados. A marcar o dia está ainda o Banco de Portugal, que vai divulgar os dados de dezembro sobre regime da garantia do Estado em contratos de crédito à habitação, e a Entidade Orçamental vai publicar a síntese de execução orçamental até dezembro de 2025.

INE divulga evolução dos preços em janeiro

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai publicar a estimativa rápida do Índice de Preços no Consumidor para o mês de janeiro. A subida dos preços desacelerou em 2025, com a inflação a subir 2,3%, menos 0,1 pontos percentuais do que em 2024. Os alimentos representaram o maior contributivo para a variação média.

INE divulga contas nacionais trimestrais

Esta sexta-feira, o INE vai ainda divulgar a estimativa rápida das Contas Nacionais Trimestrais relativos ao quarto trimestre de 2025. O Produto Interno Bruto (PIB), em volume, registou uma variação homóloga de 2,4% no 3º trimestre de 2025, taxa superior em 0,6% à observada no trimestre precedente. O contributo negativo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB foi menos acentuado no 3º trimestre, refletindo simultaneamente a desaceleração das importações de bens e serviços e o aumento das exportações de bens e serviços.

Eurostat mede pulso ao desemprego

O Eurostat vai revelar os dados de dezembro do desemprego. Em novembro, a taxa de desemprego em Portugal ficou abaixo da média da União Europeia e da Zona Euro. Enquanto por cá a taxa ficou em 5,7%, no bloco comunitário foi de 6% e na área da moeda única situou-se em 6,3%.

BdP divulga de dados da garantia do Estado para habitação

O Banco de Portugal (BdP) vai divulgar os dados de dezembro sobre regime da garantia do Estado em contratos de crédito à habitação. Em novembro, mais de metade da linha de 1,2 mil milhões de euros da garantia pública para os jovens no acesso ao crédito à habitação já tinha sido utilizada. No decurso dos primeiros nove meses do ano, os bancos usaram 626 milhões de euros da garantia disponibilizada pelo Estado há um ano, o que corresponde a uma taxa de utilização de 52,8%.

Como evoluíram as contas públicas?

A Entidade Orçamental vai divulgar a síntese de execução orçamental até dezembro de 2025. O Estado alcançou um excedente orçamental de 2.835,6 milhões de euros até novembro, em contabilidade pública, traduzindo uma melhoria de 633,9 milhões de euros face a igual período do ano passado. No entanto, verificou-se uma redução de 1.318,5 milhões de euros quando comparado com o saldo alcançado até outubro.