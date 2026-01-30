“7 Maravilhas de Portugal” regressam, agora com a TVI

Produzido pela Niu, o "Novo 7 Maravilhas de Portugal" vai ter 14 programas de televisão, antes da final.

O projeto “7 Maravilhas de Portugal” está de regresso, agora com a TVI como a televisão oficial do concurso e produção da Niu. Castelos, Religião, História, Grandes Obras, exemplos da arquitetura do Século XX assim como do Século XXI e Turismo são as sete categorias a concurso, no formato que regressa como “Novas 7 Maravilhas de Portugal”.

As sete categorias pretendem assegurar a representatividade do património nacional construído, refletindo a pluralidade histórica, artística, arquitetónica e territorial do país. “Esta diversidade garante que o mosaico cultural do país é apresentado de forma equilibrada, valorizando diferentes épocas, funções, tradições e identidades regionais”, refere o site do concurso.

“Estamos a fazer um concurso mais abrangente, queremos mostrar um Portugal não só histórico, mas também moderno”, refere Luís Segadães, presidente das Novas 7 Maravilhas de Portugal, citado em comunicado.

As candidaturas podem ser submetidas por entidades públicas ou privadas, até dia 27 de fevereiro, existindo este ano também a possibilidade de o público apresentar sugestões.

A atriz Matilde Reymão é a embaixadora das “Novas 7 Maravilhas de Portugal”. Após a seleção, a TVI e as “Novas 7 Maravilhas de Portugal” vão percorrer o país numa “operação televisiva de grande dimensão” para 14 programas com eliminatórias regionais. Em julho, na final nacional, são revelados os vencedores.

“Este evento, com grande impacto mediático, propõe-se envolver milhões de portugueses, apaixonar turistas, encher praças, enriquecer o turismo cultural, valorizar as localidades, promover o desenvolvimento económico local e fixar Portugal como destino de excelência do património mundial“, descreve a apresentação comercial da TVI.