Agricultura paga 118,1 milhões a 44 mil beneficiários

O Ministério da Agricultura pagou 118,1 milhões de euros, esta sexta-feira, a 44 mil beneficiários, incluindo 82 milhões de euros associados a operações do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020. Pagamentos que já se encontravam previstos, no âmbito dos apoios de Bruxelas.

“O Ministério da Agricultura e Mar pagou hoje [esta sexta-feira], através do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), 118,1 milhões de euros, que abrangem mais de 44.000 beneficiários”, anunciou, em comunicado, o gabinete de José Manuel Fernandes. Pagamentos que feitos num momento em que alguns agricultores estão a braços com severos prejuízos provocados pelo comboio de depressões que assolou o país.

Este valor inclui 82 milhões de euros associados a operações do PDR 2020, com despesa validada até ao final de 2025. ” Este pagamento significa que os projetos que tinham transitado do PDR 2020, e cuja despesa está validada, foram pagos conforme a informação transmitida pelo Ministro da Agricultura e Mar na última audição regimental na Assembleia da República”, especifica o comunicado.

Durante a próxima semana, o Governo vai ainda pagar cerca de 10,8 milhões de euros de medidas transitadas do Continente e Açores, que, “por questões técnicas associadas à transição dos pedidos dos programas antigos para o PEPAC – Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, impossibilitaram que o pagamento fosse realizado” esta sexta-feira.

O Ministério detalha que os pagamentos de dividem da seguinte forma: 4,2 milhões de euros do FEAGA; 95,7 milhões do FEADER; 2,4 milhões do FEAMPA e 1,4 milhões do PRR.

“O Governo está a trabalhar nesta matéria com o objetivo claro de executar todos os fundos disponíveis, nomeadamente do PDR 2020 e do PEPAC, para garantir uma melhoria do rendimento dos agricultores”, disse José Manuel Fernandes, citado no mesmo comunicado.

Na deslocação a Castelo Branco, onde se reuniu com o presidente da Câmara Municipal, Leopoldo Rodrigues, e verificou no terreno os prejuízos causados pela passagem da depressão Kristin no concelho, José Manuel Fernandes anunciou que já está aberta uma plataforma para as pessoas sinalizarem os prejuízos do mau tempo, adiantando que o Governo está em contacto com Bruxelas para ver a possibilidade de acionar o Fundo de Solidariedade.

“Depois de verificarmos os estragos brutais que existiram, o Ministério [Agricultura e Mar] disponibilizou desde ontem [quinta-feira] uma plataforma para as pessoas sinalizarem aquilo que são os seus prejuízos”, afirmou José Manuel Fernandes, prometendo “atuar o mais rápido possível”.

“Já fizemos isso nos incêndios de 2024 e 2025, onde foi feito um trabalho brutal no apoio e agora também queremos ser muito rápidos”, reforçou.

O ministro reconheceu que ao nível da plataforma online disponível desde a manhã de quinta-feira, há pessoas que têm dificuldade em aceder, uns por exclusão digital, outros por falta de acesso, como Internet. Mas, “os nossos serviços estão disponíveis e pedimos também às Câmaras Municipais esse apoio. Ninguém vai desistir”, disse.