Atena faz investimento Pontual em grupo tecnológico com 11 escritórios e vendas de 12 milhões

Dois anos após investir na especialista em cibersegurança e tecnologias de informação Redshift, a Atena Equity Partners reforça a aposta neste setor com a aquisição de uma participação maioritária no Grupo Pontual, que fatura 12 milhões de euros e emprega mais de 150 pessoas.

Através do fundo Atena III e por um valor não divulgado, a gestora de private equity passa a controlar o grupo que integra a Pontual IT Business Solutions e a BNEXT, especialista em serviços de tecnologias de informação para pequenas e médias empresas (PME) e que diz contar com uma carteira de mais de 3.500 clientes.

Além da sede em Santa Maria da Feira, o grupo tem mais uma dezena de escritórios em Lisboa, Porto, Viseu, Fundão, Guimarães, Póvoa de Varzim, Oliveira do Bairro e Coimbra, assim como dois em Espanha: Madrid e Barcelona.

Liderada por António Teixeira — que em 1993 criou o negócio numa garagem do Porto enquanto estudava Engenharia Informática no ISEP –, e integrando também Nuno Paiva, Mário Tavares e Filipe Santos, a atual equipa de gestão vai manter-se na estrutura acionista e aos comandos da empresa.

“O investimento na Pontual vai permitir acelerar o seu desenvolvimento, reforçando a sua atividade na Portugal e Espanha através da conjugação de crescimento orgânico e por aquisições, refere o founding partner Miguel Lancastre, garantindo que a Atena Equity Partners está “[atenta] a oportunidades de aquisição de empresas tecnológicas na Península Ibérica”.

A Pontual presta serviços de IT end-to-end para PME, incluindo a venda e suporte de software de terceiros (business applications como ERPs e CRM), managed services, implementação de projetos e soluções customizadas e desenvolvimento de software. Na Península Ibérica é parceira de empresas nas áreas de software de gestão como a CEGID (incluindo Primavera e PHC) ou a Sage, e de soluções de IT, como a Microsoft e a WatchGuard.

António Teixeira, CEO e sócio do Grupo Pontual, destaca em comunicado que “o plano de crescimento prevê a aposta na qualidade e competência das pessoas, combinado com o reforço da equipa comercial para capitalizar o crescimento orgânico”. Além disso, pretende “acelerar o plano através da aquisição de empresas, carteiras de clientes e integração de equipas especializadas”.

Durante a transação, a Atena foi apoiada pela J+Legal em toda a assessoria e due diligence legal, pela Accenture na componente de due diligence comercial, pela Deloitte na due diligence financeira e fiscal, e ainda pela Sustanya na due diligence de ESG. Do lado dos vendedores, a Pontual e a BNEXT tiveram a assessoria legal da Vieira de Almeida.

Entre as participadas dos fundos geridos pela Atena estão as clínicas dentárias Malo, a empresa de moldes Tecnifreza, a farmacêutica Sidefarma, a têxtil Quinta & Santos, a rede Unisana Hospitais, o grupo ibérico de embalagens plásticas flexíveis Plastrofa-Polisac, a produtora de produtos de cerâmica tableware Matcerâmica, o grupo especialista em cibersegurança e tecnologias de informação Redshift, a corretora de seguros NacionalGest, ou a empresa de experiências turísticas e corporativa Buzz DMC.