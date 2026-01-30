Autoridades confirmam suicídio de banqueiro português em Moçambique

As autoridades confirmaram esta sexta-feira que Pedro Ferraz Reis, que era administrador do BCI, se suicidou num hotel em Maputo, em Moçambique, no passado dia 19, reconhecendo, ainda assim, que se tratou de uma situação incomum pela violência do caso.

Em conferência de imprensa, um dos investigadores portugueses que se deslocou a Moçambique no início da semana afastou a hipótese de homicídio de Pedro Ferraz Reis, confirmando que o banqueiro português colocou termo à sua vida de forma violenta. “Um episódio dessa violência, cuja histologia é um suicídio, não é comum”, disse em declarações transmitidas pela RTP Notícias.

As versões contraditórias da polícia moçambicana, que admitiram inicialmente tratar-se de um homicídio, e as circunstâncias da morte de Pedro Ferraz Reis, com várias facadas e ingestão de veneno, levaram uma equipa da PJ e do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses a viajar esta semana para Maputo para esclarecer o caso.

Pedro Ferraz Reis era administrador financeiro do BCI, o banco em Moçambique detido pela Caixa Geral de Depósitos (que controla mais de 61%) e pelo BPI (35,67%). Desde 2013 integrava a comissão executiva daquela instituição financeira, uma das principais do país.

(notícia atualizada às 15h58)