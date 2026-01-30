Kristin: Banca financia reparações de casas sem spread nem comissões

A Depressão Kristin destruiu muitas casas nas regiões mais afetadas. Para ajudar as famílias a recomporem, os bancos estão a disponibilizar financiamento para obras com spread zero e sem comissões. Há mais medidas e também para apoiar as empresas.

Para já, apenas Caixa Geral de Depósitos (CGD) e Novobanco foram as únicas instituições de crédito a anunciarem medidas de apoio a quem foi mais afetado pela tempestade que varreu sobretudo a zona Centro na madrugada de quinta-feira. Outros bancos deverão acompanhar.

No caso da Caixa, em relação às famílias, além dos apoios à reconstrução e recuperação de habitação, também há moratória de seis meses para quem está a pagar crédito da casa ao banco e ainda a possibilidade de prolongar o contrato até mais 10 anos. O banco público poderá ainda renegociar as condições e acena com uma redução da taxa de juro ou do spread.

No âmbito das empresas, também há isenções de comissionamento em estudos, contratação e gestão de crédito, com a Caixa a disponibilizar ainda financiamento com taxas bonificadas em operações de curto e médio-longo prazo e com carência de capital até um ano. O apoio à tesouraria de curto/médio prazo terá uma carência até 6 meses e no médio longo-prazo e leasing (mobiliário e imobiliário) uma carência até 12 meses, anuncia o banco do Estado.

As medidas anunciadas pela Caixa rondam os 300 milhões, anuncia o banco.

No Novobanco, há linhas de crédito sem spread e sem comissões para apoiar a reparação de casas e, no que toca às empresas, “a reposição da atividade, a reparação de infraestruturas e a recuperação de danos causados” pela tempestade.

O banco adianta que as linhas de crédito estarão disponíveis através da rede comercial, “sendo a análise e concessão sujeitas às condições habituais de risco de crédito”.