Benfica reencontra Real Madrid na Champions, agora no playoff
Os 'encarnados' derrotaram os 'merengues' esta semana e os dois clubes voltam a defrontar-se no playoff de acesso aos oitavos de final.
O Benfica e o Real Madrid vão voltar a defrontar-se na Champions League, agora no playoff que dá direito a participar nos oitavos-de-final. O sorteio realizado esta sexta-feira pela UEFA ditou o reencontro depois de os ‘encarnados’ terem derrotado a equipa castelhana por 4-2 esta quarta-feira no Estádio da Luz, numa partida emocionante em que um golo do guarda-redes Anatoly Trubin aos 98 minutos manteve o Benfica na prova.
A primeira mão do playoff joga-se a 17 e 18 de fevereiro, enquanto a segunda terá lugar a 24 e 25 do mesmo mês. A equipa que passar poderá nos oitavos enfrentar o Sporting Clube de Portugal ou Manchester City, dependendo de novo sorteio para essa fase.
