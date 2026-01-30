CEO da Navigator diz ser “cada vez mais complexo lidar com regulação europeia”

O presidente executivo da Navigator, António Redondo, afirmou esta sexta-feira que “é cada vez mais complexo lidar com a regulação europeia” e a saudou a proposta Omnibus da Comissão Europeia enquanto simplificador. “É cada vez mais complexo lidar com a regulação europeia, estes últimos pacotes Omnibus de simplificação são muito bem-vindos. […] O custo da regulação é brutal”, afirmou o CEO da empresa portuguesa de papel.

António Redondo, que falava na 5.ª edição da Transatlantic Business Summit da AmCham, em Lisboa, considerou que a “carga burocrática” é enorme e que “está a tirar agilidade à Europa”, sendo que as empresas têm que “lutar no espaço europeu com outras entidades que não têm o mesmo tipo de regulação”.

O CEO crê que “a sustentabilidade é um fator de competitividade para a Europa” porém, carece de “simplificação regulatória”, de forma a equilibrar o “playing field” [campo de atuação] das empresas.

“Uma empresa asiática que exporta para a Europa os nossos produtos e que não é sujeita nem às mesmas regras ambientais, nem às mesmas regras sociais, desde relações laborais, salários, proteção laboral, só vai ser impactada pelo regulamento europeu daqui a dois ou três anos”, referiu.

“Portanto, este edifício complexo que se criou na Europa tem que forçosamente ser simplificado, a bem da indústria europeia”, acrescentou o responsável da empresa. No mesmo painel falava o presidente executivo do grupo Pestana, José Theotónio, que afirmou que “as empresas que mais ganham dinheiro com o setor do turismo são todas as tecnológicas”.

O CEO do grupo hoteleiro referiu ainda que “a Google é a empresa que mais ganha dinheiro com o setor do turismo, a segunda empresa que mais ganha dinheiro com o turismo e que tem uma capitalização bolsista superior a todas as quatro maiores hoteleiras é a Booking.com”.

“E, portanto, nós que estamos no setor, se nós queremos continuar a ser competitivos, um dos grandes desafios que se põe é a nova alteração do modelo de negócio”, acrescentou.