CUF conclui aquisição de 75% do grupo HPA Saúde

A CUF anunciou esta sexta-feira a conclusão da aquisição de 75% do Grupo HPA Saúde, maior rede de hospitais do Algarve, Alentejo e Madeira. O negócio, anunciado há cerca de um ano, foi agora fechado depois de a Autoridade da Concorrência ter aprovado a operação esta semana, mas com a imposição de remédios.

Segundo o comunicado enviado ao mercado, a CUF, que pertence ao grupo Mello, adianta que a transação foi realizada “por uma contrapartida que corresponde a cerca de 7,5% do seu total de ativos, por referência a junho de 2025”.

Fundado em 1996, o Grupo HPA Saúde opera cinco hospitais e 17 clínicas no Alentejo, Algarve e Região Autónoma da Madeira. Tem uma forte presença na zona de Alvor/Portimão e conta com João Bacalhau na presidência.

Na passada terça-feira, a Autoridade da Concorrência deu luz verde à operação, mas impôs várias medidas de compromisso, nomeadamente a construção de um novo hospital algarvio.

A CUF comprometeu-se a desenvolver e a construir o projeto de um novo hospital, de média dimensão na região do Algarve, prevendo-se que seja vendido a um terceiro prestador de serviços. Caso, durante esse período, surja outra iniciativa de construção de um novo hospital, por parte de um operador diferente, a mesma será avaliada, tanto pela CUF como pelo regulador, para perceber se faz sentido manter o plano.

A CUF foi ainda obrigada a vender a atividade cuja faturação associada esteja acima de 15 milhões de euros. “Este compromisso poderá ser concretizado através de diferentes opções, que se encontram agora em fase de análise”, explica a CUF.