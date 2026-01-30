Televisão

Debate entre Ventura e Seguro foi o segundo programa mais visto em mais de um ano

O debate foi o segundo programa mais visto dos últimos 13 meses e quebra a hegemonia do futebol, mostra a análise da Dentsu para o ECO/+M.

Debate para a segunda volta das eleições presidenciais 2026 entre António José Seguro e André Ventura - 27JAN26

A taxa de abstenção na primeira volta das eleições presidenciais foi de 47,65%, a mais baixa desde as eleições de 2006. Se mesmo assim a percentagem parece grande, esta compara com uma taxa de abstenção de 60,76%, nas eleições de 2021, o que parece mostrar a mobilização do eleitorado naquelas que foram as presidenciais mais concorridas de sempre.

Agora, e repetindo o cenário de 1986, ano em que Diogo Freitas do Amaral e Mário Soares se defrontaram numa segunda volta, os portugueses preparam-se para voltar às urnas no próximo dia 8 de fevereiro. Até lá, duas semanas de campanha, que terão tido um dos seus momentos altos na última terça-feira, quando os dois candidatos se defrontaram no único debate televisivo desta segunda volta.

Organizado pela RTP, SIC e TVI, e transmitido em simultâneo pelos três canais generalistas e pelos seus três canais de informação, o debate teve uma audiência média a rondar os três milhões de telespectadores.

E, se é certo que a audiência não traduz na ida às urnas, é mais um dado no barómetro da atenção que esta segunda volta das eleições está a despertar. Comparando com a primeira volta, para a qual foram realizados 28 debates a dois, o frente a frente a frente mais do que duplicou as audiências do confronto entre André Ventura e Luís Marques Mendes, que com uma audiência média de 1.242.261 telespectadores foi o mais visto da primeira volta.

Na análise para o ECO/+M, a Dentu recuou também às legislativas de 2025 e às de 2024. Nas últimas, que ditaram a segunda maioria de Luís Montenegro, o debate mais visto foi o que o colocou frente a frente com o então líder do PS, Pedro Nuno Santos, acompanhado por cerca de 2,5 milhões de telespectadores. Um ano antes, os mesmos candidatos tinham protagonizado o debate mais visto das eleições de 2024, dessa vez acompanhado por cerca de 2,6 milhões de telespectadores.

Mas não é só na comparação com debates políticos que o frente a frente entre André Ventura e António José Seguro bate recordes. Analisando o ranking dos 15 programas mais vistos de 1 de janeiro de 2025 a 27 de janeiro de 2026, o formato transmitido em simultâneo pelos seis canais surge como o segundo programa mais visto, apenas ultrapassado pelo Alemanha X Portugal, para a Liga das Nações, transmitido pela RTP1 no dia 6 de abril.

O debate quebra, aliás, a hegemonia quase absoluta do futebol, que ocupa 13 das 15 posições deste ranking. A taxa de abstenção, essa, será calculada no dia 8 de fevereiro.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Debate entre Ventura e Seguro foi o segundo programa mais visto em mais de um ano

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Comunicação
Estado de calamidade: como deve comunicar o Governo?

A comunicação é determinante na forma de lidar [e de liderar] com a situação que o país atravessa, no rescaldo da tempestade Kristin. O que fazer e quais as linhas vermelhas?

Carla Borges Ferreira,

Ideias +M
Caso Volksvargas: quando o remédio faz pior do que a doença

A reação do Governo ao post na página 'Volksvargas' é, em resumo, "um bom case study sobre como não comunicar". Afonso Azevedo Neves e Rodrigo Viana de Freitas explicam porquê.

Carla Borges Ferreira,

Televisão
“O YouTube não substitui os canais, mas redefine as regras”

BBC, Rua Sésamo e Óscares são algumas das marcas sonantes no setor dos media que se aliaram ao YouTube. O setor português não é imune a estes movimentos.

Rafael Correia,