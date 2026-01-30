Democratas do Senado e Casa Branca alcançam acordo para evitar paralisação do Governo

A Casa Branca chegou a acordo com a liderança democrata no Senado para evitar uma paralisação parcial do Governo, financiando temporariamente o Departamento de Segurança Interna (DHS).

Segundo os media norte-americanos, as duas partes concordaram em separar de um projeto de lei de despesa de agências governamentais o financiamento do polémico DHS, assegurando a este fundos para duas semanas enquanto debatem exigências democratas por restrições à atuação da Agência de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla inglesa).

O acordo surge depois de os democratas terem votado na quinta-feira contra a legislação que financiaria o DHS.

Numa publicação nas redes sociais, Trump afirmou que “republicanos e democratas uniram-se para garantir o financiamento até setembro da grande maioria do Governo”, enquanto discutem o DHS. Encorajou ainda os membros de ambos os partidos a aprovarem a extensão de financiamento do Governo, “um voto bipartidário muito necessário”.

Os líderes republicanos, que pretendiam uma extensão mais longa do financiamento para o DHS, ainda estão em consultas à sua bancada para garantir que não havia objeções ao acordo e que este poderia ser aprovado rapidamente.

Na Câmara dos Representantes, o presidente Mike Johnson, republicano do Louisiana, disse à AP que se opunha “veementemente” ao desmembramento do pacote de financiamento, mas que, se tal for avante, terá se ser “aprovado o mais rapidamente possível”. “Não podemos permitir a paralisação do Governo”, adiantou.

Sem acordo, à meia-noite de sexta-feira, vários departamentos federais suspenderiam atividades, cenário que implicaria a dispensa temporária de milhares de funcionários públicos.