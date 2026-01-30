Desemprego em Portugal mantém-se abaixo da média da União Europeia

Portugal fechou o ano de 2025 com o desemprego abaixo da média da União Europeia (UE) e da Zona Europeia. De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Europeia, a taxa do bloco comunitário estabilizou, enquanto a portuguesa recuou para mínimos de 2002.

“Em dezembro de 2025, a taxa de desemprego da Zona Europeia fixou-se em 6,2%, abaixo dos 6,3% registados tanto em novembro de 2025 como em dezembro de 2024. A taxa de desemprego da UE situou-se em 5,9% em dezembro de 2025, estável face a novembro de 2025 e em comparação com dezembro de 2024″, informa o gabinete de estatísticas, num destaque publicado esta manhã.

Já em Portugal, conforme já tinha indicado o Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego situou-se em 5,6% em dezembro, o que corresponde a um recuo em cadeia (de 0,1 pontos percentuais) e em termos homólogos (0,8 pontos percentuais). É preciso recuar a fevereiro de 2002 para encontrar um valor igualmente baixo.

E entre os vários Estados-membros, Portugal registou a 12.ª taxa de desemprego mais baixa, sendo que a Chéquia (3,1%) foi o país com a taxa menos expressiva de todo o bloco comunitário e a Finlândia (10,3%) o país com a taxa mais elevada do Velho Continente.

Quanto ao dezembro jovem, o Eurostat dá nota de que em dezembro havia quase 2,9 milhões de pessoas com menos de 25 euros na União Europeia com interesse em trabalhar que não tinham um posto laboral. A taxa de desemprego jovem fixou-se, assim, em 14,7% no bloco comunitário, abaixo dos 14,9% registados em novembro.

Já em Portugal, a taxa de desemprego jovem situou-se em 18,4%, abaixo dos 18,9% registados em novembro. Apesar de recuo, a taxa portuguesa foi a sétima mais elevada da União Europeia.

Entre os vários Estados-membros da União Europeia, foi a Suécia (23,6%) a registar a taxa de desemprego jovem mais expressiva. Em contraste, a Alemanha (6,8%) verificou a taxa de desemprego mais baixa de todo o bloco comunitário.

(Notícia atualizada às 11h46)