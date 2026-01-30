Do Premium ao Luxo. Um curso para aprender o que as grandes marcas ensinam

João Santos, formador da Lisbon Digital School, prepara um curso para explicar o que os exemplos das marcas associadas ao luxo, todas europeias, podem ensinar a Portugal.

O que é que o luxo nos pode ensinar? Como se podem criar marcas fortes num país onde as marcas fortes não existem? Em resposta a estas perguntas, João Santos, antigo diretor de marketing e formador da Lisbon Digital School, criou o curso “Do Premium ao Luxury – a jornada de criação de valor para a marca”, que começa no final de fevereiro. “É para todos e não é sobre luxo”, esclarece.

“É um curso para ajudar os proprietários, diretores, diretores de marketing, a fazerem o seu percurso de valorização da marca”, explica o Chief Operation Office do Wygroup desde 2020. Afinal, como explica durante a apresentação, esta quinta-feira na Casa da Praia, Oeiras, morada da Lisbon Digital School, “não existe nenhuma marca portuguesa entre as 100 melhores da Interbrand“.

“Reparei que a maior parte das pessoas, mesmo com muito boa formação, têm informações muito baseadas nas lógicas de grande consumo e nas lógicas da massificação, dos mercados massificados, dos mercados de distribuição intensiva”, diz. O que o levou a criar a formação foi a sua experiência de quase duas décadas a trabalhar marcas de massas e depois mercados de luxo, “de ver esta vivacidade destas marcas e sobretudo de cinco anos a ajudar empresas portuguesas a quererem melhorar e a fazerem diferente”.

“Portugal é o país das pequenas escalas, das séries pequenas. E a maior parte das pessoas, dizem-me que isso é um problema”, explica. “Isso é uma vantagem. Agora temos que explicar à pessoa que nos quer comprar aquela peça que vai ter que esperar até a peça estar feita”, defende, e conclui. “Quando aquela peça estiver feita e estiver construída, essa pessoa vai valorizá-la tremendamente, porque aquela peça foi feita para ela, por aquele artesão”.

O curso terá entre 16 e 20 pessoas, tem a duração de oito horas, decorre entre 28 de fevereiro e 12 de março e custa 320 euros (224 até 1 de fevereiro). “Preferimos ter um grupo mais pequeno, porque isso vai-me permitir também trabalhar com cada uma das pessoas individualmente e ajudar naquilo que é específico e concreto para o negócio das pessoas”.