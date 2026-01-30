Economia

Economia portuguesa cresceu 1,9% em 2025, aquém das previsões do Governo. É o terceiro ano de abrandamento

É o terceiro ano consecutivo de abrandamento, com as exportações a penalizarem o desempenho da economia, à boleia da paragem da refinaria da Galp em Sines.

A economia portuguesa cresceu 1,9% em 2025, abaixo da progressão de 2,1% em 2024, ficando assim aquém da previsão de 2% do Executivo e do Banco de Portugal. É o terceiro ano consecutivo de abrandamento, com as exportações a penalizarem o desempenho da economia, à boleia da paragem da refinaria da Galp em Sines. De acordo com a estimativa rápida divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o crescimento no quarto trimestre foi de 1,9% após os 2,3% no trimestre precedente.

“No conjunto do ano 2025, o PIB registou um crescimento de 1,9% em volume, após o aumento de 2,1% em 2024″, escreve o INE. A procura interna teve um contributo positivo para esta variação, tendo sido superior ao observado no ano anterior, reflexo da aceleração do consumo privado e do investimento. E as exportações tiveram um contributo mais negativo, dada a desaceleração pronunciada.

No entanto, “o contributo da variação de existências passou a positivo enquanto a formação bruta de capital fixo registou um abrandamento“, acrescenta a mesma nota. O abrandamento do investimento contraria as expectativas tendo em conta a necessidade de execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“O contributo da procura externa líquida foi mais negativo em 2025, tendo as exportações de bens e serviços em volume desacelerado de forma mais pronunciada que as importações de bens e serviços”, escreve o INE, sublinhando que se verificou “uma desaceleração pronunciada das importações de bens e serviços e uma redução das exportações de bens e serviços. Note-se que estas evoluções foram determinadas pela componente de bens, refletindo, em larga medida, a diminuição das transações de produtos petrolíferos”, explica o INE.

Recorde-se que a Galp tinha prevista uma paragem de 50 dias, no final do ano, para fazer a manutenção da refinaria de Sines. O anúncio foi feito logo em março pela diretora da refinaria.

Em termos trimestrais o PIB, em volume, registou uma variação homóloga de 1,9% nos últimos três meses 2025, após um crescimento de 2,3% no trimestre anterior. Nesta comparação trimestral, o contributo negativo das exportações foi “menos acentuado”, mas houve ainda assim “uma desaceleração pronunciada das importações de bens e serviços e uma redução das exportações de bens e serviços”.

Por outro lado, o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu, verificando-se uma desaceleração do consumo privado e do investimento. Esta comparação é impactada negativamente pelo facto de, no final de 2024, o consumo privado ter sido impulsionado pela alteração adicional dos escalões de IRS e pelo suplemento extraordinário das pensões. Em 2025, os pensionistas puderam usufruir do bónus em setembro, ou seja, no terceiro trimestre, que registou uma progressão homóloga de 2,3%.

Já na avaliação em cadeia, ou seja, comparando com o terceiro trimestre de 2025, o PIB aumentou 0,8% em volume, após um crescimento de 0,7% nos três anteriores. “O contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB passou a positivo, refletindo uma redução acentuada das importações de bens e serviços, devido, em grande medida, ao já referido comportamento das transações de produtos petrolíferos”, sublinha o INE. Já o contributo da procura interna passou a negativo, verificando-se uma redução significativa do investimento e uma desaceleração do consumo privado.

(Notícia atualizada com mais informação)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Economia portuguesa cresceu 1,9% em 2025, aquém das previsões do Governo. É o terceiro ano de abrandamento

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Em atualização Salário mínimo português desce um lugar na tabela europeia

Isabel Patrício,

Apesar de ter aumentado, salário mínimo português desceu no 'ranking' europeu. Ocupa o 12.º lugar na lista da União Europeia. Em janeiro de 2025, ocupava a 11.ª posição da tabela.