EDP ainda tem 300 mil clientes sem luz. “É um trabalho difícil” e pode demorar “dias”, assume CEO

O CEO da EDP afirmou esta sexta-feira numa conferência em Lisboa que a elétrica já conseguiu repor a energia para cerca de 700 mil clientes afetados pela depressão Kristin. Acesso difícil a alguns locais dificulta a reposição, que pode demorar “dias”. “As pessoas estão a trabalhar dia e noite”, assegura.

Miguel Stilwell d’Andrade começou a sua intervenção na Transatlantic Business Summit por deixar uma “palavra de solidariedade com todas as pessoas afetadas pela tempestade Kristin. Temos mais de 1.200 pessoas mobilizadas no terreno para recuperar os clientes. É um cenário catastrófico“, afirmou.

Tem um sentido de urgência, estão a trabalhar dia e noite. As pessoas vestem a camisola nestes momentos. Estão a dar tudo por tudo para restabelecer. Miguel Stilwell d'Andrade CEO da EDP

“Chegámos a ter mais de 1 milhão de clientes sem energia. Estamos abaixo dos 300 mil“, contabilizou o CEO da EDP na conferência organizada pela Amcham Portugal. “É um trabalho difícil, há muitos sítios de difícil acesso, para reconstruir toda a rede de alta e média tensão afetada pela tempestade”, descreveu Stilwell d’Andrade.

“Falaram-me em 750 postos de média e alta tensão que têm de ser substituídos. Temos as equipas no terreno”, assinalou o CEO da EDP, que estimou em “dias” o tempo para a recuperação total, assinalando não ser possível dar um prazo definido. “É progressivo. Tem um sentido de urgência, estão a trabalhar dia e noite. As pessoas vestem a camisola nestes momentos. Estão a dar tudo por tudo para restabelecer”, acrescentou.

O balanço feito esta manhã pela E-Redes à agência Lusa apontava para 290 mil clientes sem luz às 6h30 da manhã. Leiria continua a ser a zona mais afetada com cerca de 221 mil clientes afetados.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados.

(Notícia atualizada às 14h02)