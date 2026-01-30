Fundação Jiménez Díaz lança o seu Instituto de Neurointervencionismo

O aumento da prevalência de doenças cerebrais, a melhoria tecnológica dos dispositivos terapêuticos e o número cada vez maior de centros especializados para o seu tratamento a nível global explicam a crescente procura, nacional e internacional, de tratamentos neurovasculares.

Neste contexto, o Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz acaba de lançar o seu Instituto de Neurointervencionismo, que oferece procedimentos minimamente invasivos para o diagnóstico e tratamento de patologias do sistema nervoso e da coluna vertebral, combinando atendimento integral, multidisciplinar e personalizado, com equipamentos de última geração nas mãos dos profissionais mais especializados e experientes.

«A nossa equipa combina tecnologia de ponta, formação internacional e uma abordagem próxima do paciente para garantir intervenções seguras e eficazes», explica o Dr. Claudio Rodríguez, diretor do Instituto de Neurointervencionismo e chefe do Serviço de Neurorradiologia Intervencionista do centro madrileno.

O objetivo, acrescenta, é «tornarmo-nos um centro de referência nacional e internacional em neurointervencionismo cerebral e medular, colocando à disposição dos pacientes a nossa excelência em cuidados de saúde, liderança em inovação e tratamento humano». Um desafio que se refletirá não só no plano clínico, mas também no ensino e na formação especializada de futuros profissionais e na transferência e avanço do conhecimento através da inovação tecnológica e da investigação.

Para isso, o Instituto de Neurointervencionismo conta com o apoio institucional da Fundação Jiménez Díaz, do seu Instituto de Investigação Sanitária (IIS-FJD) e da Universidade Autónoma de Madrid através da Cátedra de Neurointervencionismo.

Além disso, «dispõe de uma equipa multidisciplinar formada por neurorradiologistas intervencionistas, neurologistas, neurocirurgiões, anestesistas e enfermeiros especializados; e instalações hospitalares de primeiro nível, com espaços adaptados e equipados com tecnologia de ponta, como salas de cirurgia híbridas, angiógrafo biplano de última geração, TAC 4D, TC de energia dupla, angiografia avançada e laboratório de simulação», detalha o Dr. Rodríguez.

«Experiência clínica reconhecida, tecnologia avançada e atendimento integral, além de inovação e investigação como selo de qualidade, são as nossas características diferenciadoras que constituem a aposta de valor do Instituto de Neurointervencionismo — continua o seu diretor — e que aspiramos que se traduzam num número crescente de pacientes tratados com sucesso, tanto nacionais como internacionais, satisfação e resultados clínicos positivos, produção científica e inovação».

SERVIÇOS

Concretamente, o portfólio de serviços deste novo dispositivo de assistência abrange os tratamentos mais avançados em duas grandes áreas.

O primeiro, patologia neurovascular, oferece diagnóstico e tratamento endovascular de aneurismas, malformações vasculares, estenoses, acidentes vasculares cerebrais e tumores craniofaciais através de técnicas como angiografia cerebral e dos troncos supra-aórticos, angiografia medular, angioplastia e stenting dos troncos supra-aórticos, angioplastia e stenting carotídeo e dos vasos intracranianos, a embolização de aneurismas cerebrais, malformações arteriovenosas cerebrais e espinhais, fístulas dural, malformações venosas craniofaciais, epistaxe e hemorragias craniofaciais, a embolização pré-cirúrgica de tumores craniofaciais e raquídeos e o tratamento endovascular do AVC.

Quanto ao segundo, a patologia da coluna vertebral e técnicas não vasculares, o Instituto de Neurointervencionismo oferece abordagens percutâneas para dor crónica, hérnias discais, quistos espinhais, fraturas vertebrais e tumores raquídeos com uma abordagem personalizada e técnicas avançadas e minimamente invasivas que permitem uma recuperação mais rápida.

Para isso, conta com rizotomia química ou térmica, bloqueios nervosos, radiofrequência das articulações facetárias, vertebroplastia e cifoplastia, sacroplastia, ablação de tumores espinhais, quimioembolização de tumores da cabeça, pescoço e coluna e bloqueio do gânglio esfenopalatino, entre outras técnicas. E complementa-as com tratamento de quistos espinhais por meio de técnicas ablativas, diagnóstico e tratamento de hipotensão intracraniana secundária a fugas de líquido cefalorraquidiano espinhal por meio das técnicas mais avançadas, hemangiomas vertebrais, osteomas osteóides e quistos ósseos aneurismáticos, entre outros tipos de tumores, tratamento percutâneo de hérnias discais, tratamento combinado de tumores vertebrais, tratamento ablativo da neuralgia do trigémino e tratamento de cistos aracnoides espinhais.

Uma assistência excelente, integral, multidisciplinar, personalizada e inovadora que conta, além disso, com o apoio da Unidade de Neurorradiologia Intervencionista da Fundação Jiménez Díaz, cujas instalações amplas, modernas e completas otimizam tanto os resultados clínicos, com a máxima precisão, segurança e eficácia nas intervenções, como a experiência e a estadia dos seus pacientes.