Fundo de crise europeu de 430 mil milhões poderá ser mobilizado para defesa

Um fundo de crise europeu de mais de 430 mil milhões de euros poderá emprestar dinheiro aos países para reforçar a defesa. O Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) poderá avançar com linhas de crédito, sem exigir reformas económicas, num momento de crescente tensão geopolítica, admitiu Pierre Gramegna, diretor-geral do MEE.

“Nestes tempos de turbulência geopolítica, que desencadearam maiores despesas e custos de defesa para todos os países, devemos utilizar todo o potencial do MEE”, disse Pierre Gramegna à Reuters (artigo em inglês/acesso não condicionado).

“Temos instrumentos”, disse. “É do melhor interesse da Europa usar todo o potencial”, considera. “É óbvio que a relação entre a Europa e os Estados Unidos está se tornando cada vez mais turbulenta.”

No pós-invasão russa da Ucrânia, a Europa tem vindo a investir no reforço das suas capacidades de defesa, esforços que ganharam maior urgência com o aumento de tensão com a administração de Donald Trump, presidente dos EUA, aliado histórico do Continente e com um papel decisivo na NATO.

Neste cenário, Pierre Gramegna indica um possível novo papel para o MEE, criado durante a crise da dívida para conceder empréstimos a países como a Grécia, mas que desde então se tornou praticamente redundante.

O recurso a linhas de crédito é “um dos nossos instrumentos”, disse. “Está disponível. Precisamos redescobrir o potencial desse instrumento”, aponta o diretor-geral. “É preciso garantir que essa possibilidade seja usada para despesas com a defesa”, disse ainda. “O objetivo principal é evitar que esse tipo de ferramenta seja combinado com a reestruturação da economia.”

A proposta de Pierre Gramegna espelha um programa de apoio de emergência do MEE, no valor de até 240 mil milhões de euros, criado durante a pandemia para ajudar os países a investir em saúde, que acabou por não ser utilizado, refere a Reuters.