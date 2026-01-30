IAPMEI prolonga até fevereiro submissão do pagamento das Agendas do PRR

O IAPMEI prolongou até 7 de fevereiro o prazo de submissão do próximo pedido de pagamento das Agendas Mobilizadoras e Verdes, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), face aos constrangimentos provocados pelo mau tempo.

“Face aos constrangimentos registados nos últimos dias em várias regiões do país, resultantes da tempestade Kristin — que provocou perturbações significativas nas comunicações e no acesso a sistemas digitais-, o IAPMEI — Agência para a Competitividade e Inovação, decidiu alargar o prazo para a submissão do próximo pedido de pagamento das Agendas Mobilizadoras e Verdes no âmbito do PRR”, anunciou, em comunicado.

A data limite passa agora a ser 7 de fevereiro, às 23h59. O IAPMEI disse que esta decisão teve ainda em conta os impactos sentidos pelas pessoas e organizações, acrescentando que vai continuar a monitorizar a situação e a garantir as condições para que os beneficiários possam concluir os seus processos.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal. Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00h00 de quarta-feira até às 23h59 de dia 1 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.