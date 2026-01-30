Inflação homóloga abranda para 1,9% em janeiro

O Instituto Nacional de Estatística (INE) estima que a inflação em janeiro se tenha fixado em 1,9% face ao mesmo mês do ano passado, uma ligeira diminuição de 0,3 pontos percentuais em relação à leitura registada no mês anterior.

Na variação em cadeia — isto é, comparando os preços em janeiro com o mês do Natal –, a variação do Índice de Preços no Consumidor foi de -0,7%, sinalizando que os preços iniciaram o ano em trajetória de queda face ao verificado no mês anterior.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 1,8%, taxa inferior em 0,3 pontos percentuais à do mês precedente. A variação do índice relativo aos produtos energéticos foi -2,2% (-2,4% em dezembro de 2025) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 5,8% (6,1% no mês anterior).

Os dados definitivos referentes ao IPC de janeiro, que mede a evolução dos preços de um conjunto de bens e serviços representativos da despesa de consumo dos residentes em Portugal, serão publicados no próximo dia 11 de fevereiro.

