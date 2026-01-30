Kristin tem impactos “sem paralelo”. Mais de 600 postes de baixa tensão derrubados

A eletricidade ainda não chega a cerca de de 266 mil clientes, aponta a E-Redes. A grande maioria dos clientes por alimentar estão localizados no distrito de Leiria, cerca de 209 mil. Santarém e Portalegre com cerca de 17 mil cada, Coimbra com 12 mil e Castelo Branco com 10 mil, informa a empresa, em comunicado.

A E-Redes sublinha ainda que “os impactos causados pela Depressão Kristin não têm paralelo com qualquer outro regime perturbado sentido em Portugal continental”.

Os trabalhos de reparação da E-Redes estão concentrados na reposição da rede de alta e média tensão, na zona centro do país. “Estão mobilizados todos os meios operacionais disponíveis, humanos e equipamentos, distribuídos pelas áreas mais afetadas”, acrescenta a E-Redes. Para reforço e mitigação dos danos causados, a gestora das redes mobilizou três centrais móveis e cerca de 250 geradores.

Estão ainda mobilizados drones e helicópteros para o distrito de Leiria, que vão permitir uma maior e mais exata visibilidade dos danos causados nas infraestruturas elétricas. É neste momento prioritário repor a rede de alta tensão com 680 km danificados e reparar os 46 postes partidos. Segue-se a reparação de todos os problemas já identificados na rede de média tensão, que conta 600 postes danificados, o que corresponde a cerca de 3.750 km de rede, nos distritos já referidos. A REN referiu, esta quinta-feira, que na rede que gere, de muito alta e alta tensão, contabilizava 61 postes derrubados e quase 800 km de linha danificados.

“No atual cenário, existem constrangimentos que impedem uma mais rápida e desejada reposição da energia aos clientes”, como as condições de mobilidade no terreno e a intermitência das condições atmosféricas, explica a E-Redes.

A colocação de geradores em apoio de hospitais e outros serviços fundamentais para a vida dos cidadãos (água, telecomunicações, proteção civil e autoridades) é também uma prioridade, assim como a colocação de geradores em todas as sedes de concelho onde ainda não se conseguiu fazer a reposição da energia, conclui a mesma empresa.