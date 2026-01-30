Loreto Inversiones, Abante, GVC Gaesco, Unicaja e Mutua Madrileña lideraram os fundos mistos mais rentáveis em 2025

Entre as gestoras com melhores rendimentos no ano passado destaca-se a Loreto Inversiones, que foi a única a colocar os seus produtos mistos entre os três mais rentáveis da sua categoria, tanto em renda fixa mista como em renda variável mista. Juntamente com a Loreto Inversiones, a Abante, a GVC Gaesco, a Unicaja e a Mutua Madrileña são as outras gestoras que também conseguiram colocar alguns dos seus produtos entre os mais rentáveis.

Na categoria de renda variável mista, os melhores resultados do exercício corresponderam ao Kalahari FI, o fundo da Abante que encerrou o ano com uma rentabilidade de 33,12%, com uma aposta de investimento em renda variável entre 30% e 75%. A gestora, na sua visão dos mercados publicada este mês, salientou que «2025 foi um ano favorável para os ativos de risco, embora marcado por episódios de elevada volatilidade», além de indicar que «um ambiente macroeconómico mais resiliente do que o esperado apoiou as bolsas».

Na sequência do fundo da Abante, vem o veículo da Loreto Inversiones, Loreto Premium Renta Variable Mixta, que apresenta um rendimento de 23,65%. A Loreto também partilhou o seu balanço de 2025 na sua carta aos mercados, onde assinala «que viveu uma evolução positiva dos mercados globais de rendimento variável, com um avanço de 6,3% no ano (índice MSCI ACWI em euros)». O pódio é completado, com um rendimento de 21,80%, pelo fundo GVC Gaesco Crossover.

Também nos fundos de renda fixa mista se registaram avanços relevantes. O fundo Marconi FI, da Mutua Madrileña, lidera de forma destacada a categoria, com uma rentabilidade de 35,64%, seguido por outro fundo da gestora Loreto Inversiones, neste caso, o veículo Loreto Premium Renta Fija Mixta, que encerrou o exercício com uma rentabilidade de 8,80%. A Mutua Madrileña também analisou 2025 no seu podcast semanal, salientando que o exercício «fechou em positivo tanto para a economia como para os mercados». Atrás deles, o Unifond Patrimonio da Unicaja, com uma rentabilidade no fecho de 2025 de 7,93%.