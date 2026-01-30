Nomeação de Warsh para a Fed reduz quedas avassaladoras do ouro e da prata

Donald Trump confirmou esta sexta-feira pela sua rede social Truth Social a escolha de Kevin Warsh para liderar a Reserva Federal (Fed) a partir de maio, numa decisão que ajudou a reverter parte das quedas que se têm sentido ao longo da manhã nos mercados norte-americanos e por parte dos metais preciosos.

O ouro negoceia atualmente com uma queda de 3,4%, a prata está a cair mais de 10% e os futuros sobre os principais índices norte-americanos estão a ceder entre 0,35% (S&P 500) e 0,47% (Nasadaq).

Porém, o ouro, que na quinta-feira tinha atingido um máximo histórico acima dos 5.594 dólares por onça, chegou a cair esta sexta-feira mais de 8% para 4.957 dólares. A prata teve uma queda ainda mais acentuada, chegando a resvalar mais de 17% para os 95,8 dólares.

Apesar de Warsh ter recentemente alinhado o seu discurso com Trump ao defender juros mais baixos, o seu historial como “falcão” da inflação deixa os mercados em modo cauteloso.

Nas obrigações, a yield das Treasuries a 10 anos subiu dois pontos base para 4,25%, sinalizando que os mercados estão a antecipar uma postura mais restritiva da autoridade monetária norte-americana, num sinal de redução das expectativas de descidas agressivas das taxas de juro nos EUA.

O dólar, que registava o pior mês desde junho, recuperou 0,2% face a um cabaz de seis moedas (que inclui o euro), num movimento que confirma a expectativa de juros mais elevados por mais tempo.

A escolha de Warsh, antigo governador da Fed entre 2006 e 2011, é vista pelos mercados como menos favorável a cortes profundos dos juros. Durante o seu mandato anterior, Warsh ficou conhecido pela sua postura cautelosa face à inflação, tendo criticado os programas de estímulo monetário mesmo em plena crise financeira de 2008.

Na Europa, o cenário é diferente. As bolsas estão a negociar em terreno positivo, com o pan-europeu Stoxx 600 Europe a negociar atualmente com ganhos de 0,8%, apoiadas por dados do PIB da Zona Euro que superaram as expectativas no último trimestre de 2025, com um crescimento de 0,3%.

A economia europeia mostrou resiliência face às incertezas comerciais provocadas pelas ameaças tarifárias de Trump, com Espanha e Portugal a registarem expansões de 0,8% em cadeia.

