Pedro Sánchez responde a Elon Musk sobre imigração. “Marte pode esperar. A humanidade não”

“Marte pode esperar. A humanidade não”. Esta foi a resposta de Pedro Sánchez a Elon Musk, depois de o norte-americano ter comentado, “Wow”, numa publicação na rede social X relacionada com o plano de legalização de cerca de 500 mil imigrantes, a maioria da América Latina, por parte do Governo espanhol.

A resposta do presidente do Governo espanhol é uma alusão direta à aposta de Musk na exploração espacial e na colonização de Marte. A declaração pode ser interpretada como uma defesa das políticas de acolhimento e integração, em oposição aos discursos promovidos por setores conservadores e da extrema-direita.

O comentário de Musk torna-se ainda mais peculiar, sobretudo por ser ele próprio imigrante nos EUA. Nascido na África do Sul, mudou-se primeiro para o Canadá e, mais tarde, para os Estados Unidos, onde construiu o seu império empresarial.

Apesar das críticas internas, sobretudo vindas do Partido Popular espanhol, dirigidas a Pedro Sánchez, o governante mantém uma política pró-imigração. Esta medida de legalização tem como objetivo impulsionar o crescimento económico do país, que atingiu 2,8% em 2025.