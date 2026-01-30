Portugal cresce em 2025 mais que a média da Zona Euro

Portugal fechou 2025 com um desempenho económico acima da média europeia, confirmando a tendência de crescimento que tem marcado os últimos trimestres, apesar da desaceleração face aos 2,1% registados em 2024.

Segundo dados publicados esta sexta-feira pelo Eurostat, numa estimativa rápida, a Zona Euro registou um crescimento de 1,5% e a União Europeia de 1,6% no ano passado, que compara com os 1,9% da economia nacional.

Os dados do gabinete de estatísticas da União Europeia e do INE revelam que no quarto trimestre do ano passado, a economia portuguesa registou uma expansão homóloga de 1,9%, mantendo o ritmo face aos 2,3% do trimestre anterior. Este desempenho posiciona Portugal claramente acima da média da Zona Euro, que cresceu 1,3% em termos homólogos no mesmo período, e da União Europeia, com 1,4%.

Em cadeia, o PIB nacional avançou 0,8% no quarto trimestre, igualando o ritmo de Espanha e destacando-se das restantes grandes economias europeias. A Zona Euro registou um crescimento trimestral de 0,3%, o mesmo valor da União Europeia.

Entre as grandes economias europeias, Espanha manteve-se como a locomotiva do crescimento, com uma expansão de 2,8% no conjunto de 2025. No quarto trimestre, a economia espanhola acelerou para um crescimento trimestral de 0,8% e homólogo de 2,6%, sustentada pela procura interna robusta e pelo aumento do poder de compra dos trabalhadores.

A performance espanhola contrasta com a estagnação de outras grandes economias do bloco. A Alemanha, maior economia da Zona Euro, registou um crescimento anual de apenas 0,2% em 2025, depois de ter contraído 0,5% em 2024. No quarto trimestre, a economia alemã surpreendeu positivamente com um crescimento trimestral de 0,3%, acima das expectativas de 0,2%, mas o crescimento homólogo ficou em 0,6%.

A performance espanhola contrasta com a estagnação de outras grandes economias do bloco. A Alemanha, maior economia da Zona Euro, registou um crescimento anual de apenas 0,2% em 2025, depois de ter contraído 0,5% em 2024. No quarto trimestre, a economia alemã surpreendeu positivamente com um crescimento trimestral de 0,3%, acima das expectativas de 0,2%, mas o crescimento homólogo ficou em 0,6%. França cresceu 0,9% no conjunto de 2025, uma desaceleração face aos 1,1% de 2024. No último trimestre do ano, a economia francesa expandiu 0,2% em termos trimestrais, abrandando após a forte recuperação de 0,5% registada no terceiro trimestre, que tinha sido impulsionada pelos Jogos Olímpicos de Paris.

Itália, por sua vez, registou um crescimento de 0,7% em 2025. No quarto trimestre, a economia italiana acelerou com uma expansão trimestral de 0,3% e homóloga de 0,8%, apoiada no consumo interno e compensando as exportações mais fracas.

(Notícia em atualização)