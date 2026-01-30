Segurança Social

Portugueses reformam-se em média com 65 anos e 5 meses

  • Lusa
  • 15:10

Cerca de quatro em cada dez portugueses reformam-se antes da idade legal de acesso à pensão, antecipando a reforma.

A idade média com que os portugueses se reformam aumentou 8,5 meses entre 2018 e 2024, mesmo com a estabilização da idade legal de acesso à pensão, segundo dados analisados por economistas do Banco de Portugal (BdP).

De acordo com a análise aos microdados da Segurança Social referentes a 2024 feita pelos economistas do banco central, a idade média efetiva de reforma dos pensionistas de velhice aumentou para 65 anos e cinco meses.

No entanto, “a idade legal de acesso à pensão de velhice, que está indexada à esperança média de vida, situou-se em 2024 em 66,3 anos, tal como em 2018“, sinalizam os economistas.

Desta forma, nos últimos anos, “tem-se observado uma diminuição gradual da proporção de reformas antecipadas e um aumento das reformas após a idade legal de acesso“.

Segundo esta análise, em 2024, 38% dos novos pensionistas reformaram-se antes da idade legal, 32% fizeram-no nessa idade e 31% escolheram adiar a reforma.

Esta tendência de subida da idade média de reforma pode refletir “tanto a decisão voluntária de prolongar a vida ativa como as penalizações associadas à reforma antecipada”, destacam os autores: Cláudia Braz, Sharmin Sazedj e Lara Wemans.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Portugueses reformam-se em média com 65 anos e 5 meses

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Está confirmado. Idade da reforma volta a subir em 2027

Isabel Patrício,

Portaria publicada esta segunda-feira vem confirmar cálculos feitos pelo ECO com base na esperança média de vida. Idade da reforma volta a subir e corte das pensões antecipadas agrava-se.