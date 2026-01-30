Portugueses reformam-se em média com 65 anos e 5 meses
Cerca de quatro em cada dez portugueses reformam-se antes da idade legal de acesso à pensão, antecipando a reforma.
A idade média com que os portugueses se reformam aumentou 8,5 meses entre 2018 e 2024, mesmo com a estabilização da idade legal de acesso à pensão, segundo dados analisados por economistas do Banco de Portugal (BdP).
De acordo com a análise aos microdados da Segurança Social referentes a 2024 feita pelos economistas do banco central, a idade média efetiva de reforma dos pensionistas de velhice aumentou para 65 anos e cinco meses.
No entanto, “a idade legal de acesso à pensão de velhice, que está indexada à esperança média de vida, situou-se em 2024 em 66,3 anos, tal como em 2018“, sinalizam os economistas.
Desta forma, nos últimos anos, “tem-se observado uma diminuição gradual da proporção de reformas antecipadas e um aumento das reformas após a idade legal de acesso“.
Segundo esta análise, em 2024, 38% dos novos pensionistas reformaram-se antes da idade legal, 32% fizeram-no nessa idade e 31% escolheram adiar a reforma.
Esta tendência de subida da idade média de reforma pode refletir “tanto a decisão voluntária de prolongar a vida ativa como as penalizações associadas à reforma antecipada”, destacam os autores: Cláudia Braz, Sharmin Sazedj e Lara Wemans.
