Quem é Kevin Warsh, nomeado por Trump para liderar a Reserva Federal?

⚡ ECO Fast Kevin Warsh foi nomeado por Donald Trump como novo presidente da Reserva Federal, sucedendo a Jerome Powell, após críticas à política monetária atual.

Warsh, com um histórico na Fed e uma abordagem hawkish, é visto como uma escolha que pode reforçar a independência da instituição em relação à pressão política.

A nomeação de Warsh poderá acalmar os mercados financeiros, que temem uma perda de independência da Fed sob a influência de Trump.

Um economista e advogado com experiência de banco central. Kevin Warsh, indicado esta sexta-feira por Donald Trump como sucessor de Jerome Powell para chair da Reserva Federal (Fed) estudou políticas públicas, com ênfase em economia e estatística, na Universidade de Stanford, onde se formou em 1992. Warsh entrou na Faculdade de Direito de Harvard, onde concentrou os seus estudos na interceção entre direito, economia e política regulatória, obtendo o diploma em 1995.

Depois de sete anos a trabalhar na área de M&A do banco de investimento Morgan Stanley, foi convidado em 2002 pelo presidente George W. Bush como assessor especial para a política económica e secretário executivo do NEC. Em 2006, vai para o board da Fed, nomeado por Bush, um cargo que ocupaou por cinco anos.

Tal como Trump, Warsh tem criticado a política monetária de Powell, dizendo que vários “erros” têm prejudicado quem quer comprar casa. E até foi mais longe. “Cortes nas taxas são o primeiro passo para o que venho dizendo há uma década: uma mudança de regime necessária na Reserva Federal”, disse em julho de 2025.

“Isso significa uma mudança de regime na forma como pensamos sobre a inflação, como conduzimos as políticas e como comunicamos e é também uma mudança de regime em termos de como regulamos e supervisionamos os bancos”, expôs nessa altura.

Cortes nas taxas são o primeiro passo para o que venho dizendo há uma década: uma mudança de regime necessária na Reserva Federal. Kevin Warsh Nomeado do presidente Donald Trump para 'chair' da Fed

Para Warsh, “a história mostra-nos que a independência na condução da política monetária é essencial.” No entanto, acrescenta uma nuance: “mas isso não significa que a Fed seja independente em tudo o que faz”, explica, referindo-se a áreas como a regulação e as metas sociais.

“Defensor firme da independência”

Para Rodrigo Catril, senior FX strategist no National Australia Bank, “a história em torno de Warsh poderá ser bastante significativa, na medida em que é visto como um economista muito respeitado e, de forma importante, fez um discurso em abril do ano passado no qual não só foi um defensor firme da independência da Fed, como também foi muito crítico da Fed e de outros bancos centrais por não se manterem fiéis aos seus mandatos”.

“Assim, no conjunto, a reação do mercado tem sido positiva para o dólar norte-americano, porque uma nomeação de Warsh reforçaria a perceção de que a independência da Fed será protegida e também a ideia de que, embora se devam esperar algumas reformas, estas não irão alterar de forma dramática a Fed”, adiantou. Em particular, referiu à Reuters, “não significaria necessariamente que passaríamos a ter uma Fed sujeita aos caprichos do que o Presidente Trump ou quaisquer outros presidentes pretendam”.

A história mostra-nos que a independência na condução da política monetária é essencial, mas isso não significa que a Fed seja independente em tudo o que faz. Kevin Warsh Nomeado por Donald Trump para 'chair' da Fed

Donald Trump nomeou Jerome Powell em 2017, mas passado pouco tempo começou a criticar o líder da Fed por não baixar as taxas de juro ao ritmo desejado. Quando regressou à Casa Branca em janeiro de 2025 voltou a censurar o comportamento do banco central.

À medida que a Fed prolongava uma pausa no custo do dólar, Trump aumentava o tom, passando a ataques pessoais a Powell. E quando a Fed regressou aos cortes em julho, via sempre com medidas insuficientes. “Pessoa mentalmente mediana”, “baixo QI para o que faz” e o recorrente “Tarde Demais Jerome Powell” foram alguns dos insultos proferidos pelo presidente.

O Ministério Público Federal do Distrito de Columbia abriu uma investigação criminal sobre o presidente da Fed em relação à renovação da sede do banco central em Washington e se Powell mentiu ao Congresso sobre o âmbito do projeto. A investigação, noticiada a 11 de janeiro, inclui uma análise das declarações públicas de Powell e uma análise dos registos de despesas, foi aprovada em novembro pela procuradora Jeanine Pirro.

Todos esses ataques a Powell tiveram impactos negativos nos mercados financeiros, com os investidores preocupados que uma Fed menos independente poderá não conseguir conduzir a economia da melhor forma. A nomeação de Warsh, embora ainda tenha de ser ratificada pelo Senado, poderá representar um alívio.

“Warsh tem estado entre os candidatos mais bem recebidos pelos mercados, uma vez que é um antigo governador da Fed com um historial de posições hawkish, especialmente no que respeita à redução do balanço”, afirmaram os analistas do banco neerlandês ING, numa nota de research.

Os restantes candidatos ao cargo eram Rick Rieder, diretor de investimentos do negócio global de rendimento fixo da BlackRock, o governador da Fed Christopher Waller e o conselheiro económico da Casa Branca, Kevin Hassett.

“Tendo em conta o quão firme Trump tem sido na defesa de cortes das taxas de juro, é razoável assumir que Warsh terá adotado uma postura mais dovish durante o processo de entrevistas. Mas esta escolha poderá indicar uma intenção de acalmar a especulação em torno de uma eventual perda de independência da Fed”, sublinharam os analistas do ING.