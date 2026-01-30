Trabalho

Em atualização Salário mínimo português até aumentou, mas desceu um lugar na tabela europeia

Apesar de ter aumentado, salário mínimo português desceu no 'ranking' europeu. Ocupa o 12.º lugar na lista da União Europeia. Em janeiro de 2025, ocupava a 11.ª posição da tabela.

O salário mínimo nacional voltou a aumentar este ano, chegando aos 920 euros mensais, mas não conseguiu melhorar na comparação europeia. De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat, há agora 11 países europeus com remunerações mínimas mais expressivas que a portuguesa. Em janeiro em 2025, havia dez.

(Notícia em atualização)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Salário mínimo português até aumentou, mas desceu um lugar na tabela europeia

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Salário mínimo no Estado vai chegar aos 1.117 euros

Salomé Pinto,

Acordo plurianual assinado entre Governo e os sindicatos da UGT prevê incrementos remuneratórios de 56,68 euros este ano e de 60,52 euros até 2029. Subsídio de refeição sobe 15 cêntimos.

1