Em atualização Salário mínimo português até aumentou, mas desceu um lugar na tabela europeia
Apesar de ter aumentado, salário mínimo português desceu no 'ranking' europeu. Ocupa o 12.º lugar na lista da União Europeia. Em janeiro de 2025, ocupava a 11.ª posição da tabela.
O salário mínimo nacional voltou a aumentar este ano, chegando aos 920 euros mensais, mas não conseguiu melhorar na comparação europeia. De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat, há agora 11 países europeus com remunerações mínimas mais expressivas que a portuguesa. Em janeiro em 2025, havia dez.
(Notícia em atualização)
