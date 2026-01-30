Salário mínimo português até aumentou, mas desceu um lugar na tabela europeia

O salário mínimo nacional voltou a aumentar este ano , chegando aos 920 euros mensais , mas não conseguiu melhorar na comparação europeia . De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat, há agora 11 países europeus com remunerações mínimas mais expressivas que a portuguesa . Em janeiro em 2025, havia dez.

