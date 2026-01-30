Seguro sugere alargamento do prazo para executar PRR

O candidato presidencial António José Seguro sugere ao Governo que tente junto de Bruxelas obter um alargamento do prazo para a concretização de algumas obras, financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Queria fazer uma sugestão ao Governo: no âmbito da negociação do PRR, se pudesse haver da parte da União Europeia o alargamento do prazo para a concretização de algumas obras que exigem construção civil”, disse Seguro em declarações transmitidas pela RTP.

O candidato presidencial, que fez questão de sublinhar que está no terreno individualmente desde quarta -feira para ver com os seus próprios olhos o estado das zonas afetadas. E sozinho, sem a máquina da campanha, para não perturbar os trabalhos, recusando fazer qualquer comparação com a postura do Governo que tem esta sexta-feira vários ministros no terreno.

Seguro explicou a necessidade de tentar esta prorrogação de prazos “porque, neste momento, é necessário libertar a capacidade de construção civil para acudir às pessoas, que tiveram danos nas suas casas, em termos de infraestruturas públicas e de arruamentos”.

“Se for possível era uma boa ajuda que a União Europeia poderia dar a Portugal”, acrescentou. “É uma sugestão que ainda não vi ninguém fazer e que decorre dos contactos que tenho tido com autarcas e com empresários”, explicou, sublinhando que na zona industrial da Marinha Grande, onde esteve na quinta-feira, “não há praticamente empresas a trabalhar”.

Gonçalo Lopes, presidente da Câmara de Leiria, já alertou que a destruição profunda nas infraestruturas e empresas do concelho vai provocar atrasos em equipamentos de educação e saúde financiados pelo PRR. “Há um atraso provocado pela intempérie que deverá ser compensado no prazo de terminus da obra”.

A pretensão do Executivo é, precisamente, que o Governo de Luís Montenegro assegure conversações com Bruxelas para se encontrar uma solução. Isso mesmo foi transmitido ao primeiro-ministro durante a visita a este ao concelho, nesta quinta-feira.

Em declarações aos jornalistas, transmitidas pelas televisões, Luís Montenegro garantiu, que perante as preocupações com o cumprimento do calendário do PRR, “haverá resposta para isso”.

As obras financiadas pelo PRR terão de estar prontas até final de junho, na sua esmagadora maioria, embora depois da reprogramação a nova data limite é de 31 de agosto. Mas na Câmara de Leiria duvida-se que os prazos previstos até meio desta semana sejam passíveis de cumprimento.