⛽ Só o diesel vai subir meio cêntimo para a semana. Gasolina não mexe

Os combustíveis vão subir ligeiramente. O gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, vai ficar meio cêntimo mais caro e a gasolina deverá ficar inalterado, de acordo com os dados do ACP para a próxima semana.

A partir de segunda-feira, quando for abastecer, deverá passar a pagar cerca de 1,578 euros por litro de gasóleo simples e os mesmos 1,665 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas e divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Estes preços podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas também porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Além disso, os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Esta semana, o gasóleo subiu 1,7 cêntimos e a gasolina subiram 0,2 cêntimos, um comportamento diferente do esperado pelo mercado, que apontava para uma subida menor do diesel (1,5 cêntimos) e maior da gasolina (meio cêntimo).

Os contratos futuros do brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a descer 0,9%, para os 68,97 dólares por barril e caminham para a sexta semana consecutiva de ganhos. Os receios de um novo ataque dos EUA ao Irão e as perturbações na Venezuela levaram os preços do ouro negro a registar uma subida de 15% em janeiro. Este mês, até ao momento, os contratos futuros do brent já superam os 70 dólares por barril — o valor mais elevado desde julho passado. Os preços caminham caminham para o maior ganho mensal desde janeiro de 2022, quando as forças russas se preparavam para invadir a Ucrânia, e se registaram uma série de grandes interrupções no fornecimento que juntaram ao aumento do risco geopolítico no Médio Oriente.