Trump ameaça Canadá com tarifas de 50% sobre aviões 

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou o Canadá com uma tarifa aduaneira de 50% sobre vendas de aviões, se o país vizinho não certificar os jatos da Gulfstream Aerospace.

No mais recente ataque na sua guerra comercial com o Canadá, e em plena disputa com o primeiro-ministro Mark Carney, Trump afirmou na quinta-feira estar a retaliar por as autoridades canadianas não certificarem os jatos da norte-americana Gulfstream.

“Se, por qualquer motivo, esta situação não for corrigida imediatamente, vou impor ao Canadá uma tarifa de 50% sobre todas as aeronaves vendidas aos Estados Unidos da América”, disse Trump na sua publicação nas redes sociais.

Trump disse ainda que os Estados Unidos poderão revogar a certificação de todas as aeronaves de fabrico canadiano, incluindo as da Bombardier.

No fim de semana, Trump ameaçou impor uma tarifa de 100% sobre os produtos importados do Canadá, caso este país avançasse com um acordo comercial planeado com a China.

A ameaça de Trump não foi acompanhada de detalhes sobre quando iria impor as tarifas de importação, uma vez que o Canadá já tinha fechado um acordo com Pequim.

